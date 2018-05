"AMLO ya revivió su famosa teoría del complot": Anaya

(El Universal)

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, dijo que es "falso" que hayan empresarios operando a su favor y en contra de Andrés Manuel López Obrador, para que éste no gane la elección el 1 de julio.



Afirmó que los dichos del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, demuestran que ya revivió su "famosa teoría del complot" al involucrarlo a él y a empresarios a supuestamente operar con el presidente Enrique Peña Nieto la declinación de José Antonio Meade a su favor.



"Lo que sucede y lo sabemos por gente de su equipo más cercano, nos lo han confirmado dos personas cercanas a él, es que a partir del debate ha estado muy inestable, muy agresivo, y por eso es que ahora busca revivir estas teorías del complot que ya le habíamos escuchado hace muchos años", expresó.



En conferencia, Anaya Cortés negó haber sostenido o sostener reuniones con empresarios más allá de las que han sido en carácter público, por lo que no hay tal encuentros privados como acusó el día de ayer López Obrador.



"Eso que él afirma es falso (López Obrador), él quiere revivir su teoría de complot, nos lo han confirmado gente cercana a él, está nervioso, y por eso recurre a engaños y a sus teoría del complot. Las reuniones que los candidatos hemos sostenido son públicas", indicó.



Sobre los comentarios que han hecho los equipos de Meade y Margarita Zavala, respecto a que empresarios los están presionando para declinar a su favor, Anaya respondió que son ellos los que tendrían que explicar, dado que él ha dejado claro con "enorme transparencia" que no ha solicitado tal cosa.



Reiteró por tercer día que está en contra de acuerdos cupulares y pactos de impunidad, por ello que es que hacen un llamado al voto útil, pues hay gente buena adentro y fuera de los partidos, por lo que el llamado no es a una institución (PRI), ni a la cúpulas.



"El llamado es a los ciudadanos a que ejerzan un voto útil para que no sólo podamos ganar la elección el 1 de julio, sino para poder darle a México el cambio que la gente reclama", indicó.



Acompañado por las senadoras Marcela Torres (PAN), Angélica de la Peña (PRD), y la coordinadora de mujeres de MC, Tere Ochoa, presentó un plan de cinco puntos para prevenir el embarazo adolescente, que dijo es “un fenómeno dramático, física, social y emocionalmente”, y que está catalogado como de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud.



El primer consiste primero, implementar una estrategia social (inaudible) y prevención del embarazo en adolescentes, en donde participen el gobierno, la sociedad civil y los padres de familia; segundo, brindar un acceso efectivo a servicios de salud, para garantizar que los adolescentes tengan plena información.



"Tercero, promover actividades formativas, complementarias para todos los adolescentes; cuarto, implementar programas de orientación vocacional, con énfasis en el desarrollo profesional y el proyecto de familia y, cinco, promover el cumplimiento en todo el país de lo que ya establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sobre la prohibición del matrimonio infantil", detalló.