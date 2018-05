AMLO se mantiene; Anaya crece y Meade baja en preferencias: Reforma

(GH)

La preferencia ciudadana por el candidato a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador se mantiene a la cabeza, mientras que le sigue, con crecimiento, Ricardo Anaya, según una encuesta publicada por Reforma El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo un 48% y no tuvo cambios respecto a la medición anterior de Reforma.Por su parte, Anaya llegó al 30%, creciendo 4 puntos comparado con la encuesta de abril.En tercer lugar se encuentra José Antonio Meade con 17%, le sigue Margarita Zavala con 3% y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” con 2% de la preferencia entre los ciudadanos.A las personas encuestadas también se les preguntó quién, según su opinión, ganó el primer debate, lo que arrojó los siguientes resultados: Ricardo Anaya se posicionó en el primer lugar con 26% y le siguió AMLO con 21%.Para el 48% de los encuestados el debate no influyó en su decisión de por quién votar; el 15% dijo que nada; 11% cree que algo y, el 13% considera que poco.De la misma manera, se les cuestionó si consideran que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha intervenido en el proceso electoral y el 61% cree que sí existe una participación, el 21% no sabe, y sólo el 18% cree que la administración del priista se ha mantenido al margen.