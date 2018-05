Mujer embarazada es la primera en pedir asilo a Estados Unidos

TIJUANA, B.C(GH)

Todos ellos viajaron cientos de kilómetros en autobús, tren o a pie. Todos ellos dejaron sus casas y buscaron comida y desafiaron a la lluvia y el frío para llegar a la frontera con Estados Unidos en Tijuana, México. Y todos ellos planean pedir asilo en Estados Unidos, de acuerdo con una publicación de CNN.



El canal en español señala que Gabriela Hernández huyó de la violencia de Honduras junto con sus dos hijos y otro en su vientre.



La mujer centroamericana es una de las primeras inmigrantes de la caravana que será procesada por las autoridades estadounidenses.



Gabriela Hernández expresó que las pandillas amenazaron de muerte a su hijo de 6 años si no daba el paradero del papá, un hombre al que ella dejó por maltrato.



Hernández contó que huyó de la amenaza de la violencia en Honduras con sus dos hijos de 6 y 2 años. Pero luego de un mes en el camino -justo cuando llegaron a la puerta de entrada de San Ysidro- "las autoridades dijeron que habían alcanzado su capacidad máxima y que "temporalmente no eran capaces de aceptar personas adicionales que viajaran sin documentación de entrada apropiada al puerto de ingreso para que fueran procesadas".



El pasado lunes docenas de inmigrantes acamparon a las afueras del centro, a un paso de San Diego, hasta que "el último de ellos sea admitido en Estados Unidos, según dijo un organizador a CNN.



Cuando los funcionarios de aduana empezaron a procesar el lunes los casos de personas que denominaron como "llegadas indocumentadas", los inmigrantes buscaron entre ellos quién debía pasar a primer plano.



Eligieron a ocho, entre ellos a Hernández, de acuerdo con CNN.



"No puedo volver a mi país"



Hernández viajó casi 5 mil kilómetros para llegar a este lugar junto con un pequeño de 6 años, un bebé a cuestas de 2 años y un tercero que crece en su vientre.



Hernández dejó a su marido por abuso doméstico. Pero luego miembros de las pandillas la encontraron y le exigieron que les dijera dónde estaba él. Ellos le dieron 12 horas antes de que, según ellos, mataran a su hijo de 6 años.



Esa noche, contó, tomó a sus hijos y huyó hacia el Norte.



Un mes después, Hernández es una las pocas personas elegidas para ser procesadas por las autoridades de EU en la frontera, según representantes de los grupos Pueblo Sin Fronteras y Human Rights First.



Su plan había sido pedir asilo, dado el peligro para ella y sus hijos en Honduras. Aún así, ella sabía desde el principio que no tenía garantías.