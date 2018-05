Caravana esperará el tiempo necesario para proceso en EU

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entre lágrimas, incertidumbre, presión pero con esperanza y mucha fe, es como viven los migrantes en Tijuana, esperando poder tener asilo político en Estados Unidos.



Las familias salvadoreñas, hondureñas, belicenses y de otras naciones que han viajado kilómetros para poder alcanzar el sueño americano están dispuestas a esperar el tiempo que sea necesario, así llueva y haga frío.



Irineo Mújica, director de la organización Pueblos sin Fronteras, contó que son ocho los migrantes de la caravana los que están en proceso de asilo político en Estados Unidos, mientras que más de 400 personas esperan poder tener la misma suerte.



"Hay 200 migrantes en Tijuana que tienen sus papeles listos para pasar a Estados Unidos, eso está en regla y no los han pasado, no sabemos por qué.



"Seguimos en la lucha y esta caravana ha logrado muchas cuestiones y esperemos que de alguna manera tengamos la documentación y el asilo político", manifestó.



En Hermosillo



Para los migrantes que están en Hermosillo es importante contar con su visa humanitaria, la cual esperan hace más de dos semanas, y a la fecha no han tendido ninguna respuesta.



De acuerdo con el censo que realizó la Hilda Cambustón Espinoza, pastora del albergue Vida Plena Corazón Contento, hay 300 migrantes y solamente la mitad de ellos están en trámites de la visa humanitaria.



Hay miedo



Ante el temor de ser procesados penalmente con más dureza, migrantes centroamericanos, principalmente hondureños, prefieren negar ser parte de la caravana que atravesó México y permanece apostada en Tijuana.



A Francisco Loureiro Herrera, propietario del albergue para migrantes San Juan Bosco en Nogales, le parece extraño que de recibir comúnmente de uno a tres hondureños, actualmente reciba grupos de hasta quince.



Pero más raro aún, platicó, que al preguntarles si son parte de la caravana se vean la cara entre ellos y nieguen pertenecer a ese movimiento centroamericano.