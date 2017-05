Destaca EPN avances en materia laboral

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al encabezar en Los Pinos la ceremonia oficial por el Día del Trabajo, el presidente Enrique Peña Nieto estableció como meta para su mandato que 20 millones de empleos formales de mexicanos se encuentren registrados en el Seguro Social.



Advirtió que su gobierno empezó con 16.2 millones de empleos registrados en el Seguro Social y que hoy son más de 19 millones, por lo que ya se puede fijar una meta de 20 millones en 2018: “Es una meta ambiciosa, pero estoy convencido de que es viable y realizable”, dijo el mandatario.



Indicó que 2017 lucía un panorama “desafiante”, de importantes retos y que los primeros meses del año pusieron a prueba la solidez de las instituciones y los valores de los mexicanos; sin embargo, México siguió adelante en medio de voces que llamaban a la unidad.



“Estos primeros cuatro meses del año han representado una de las mayores pruebas que hemos enfrentado en nuestra historia reciente. Hoy el mundo nos reconoce como una nación fuerte y decidida, que ha logrado hacer frente a sus desafíos.



“Si bien aún falta mucho por hacer, podemos decir con orgullo que gracias a la unidad, al esfuerzo y al trabajo responsable de todos, México sigue adelante. Así lo demuestran los resultados que hemos alcanzado en estos primeros cuatro meses del año”, dijo.



Destacó que de acuerdo con cifras del Inegi, el PIB creció 2.5% anual en el primer trimestre de este año, en tanto que las exportaciones crecieron 11% en este mismo periodo, la tasa más alta en los últimos cinco años.



Agregó que la confianza de los inversionistas está en aumento y eso se refleja en el empleo. Explicó que en el primer trimestre de 2017 se crearon 377 mil 694 puestos de trabajo formales, con lo que se ha llegado a la cifra de 2.7 millones en poco más de cuatro años de su gobierno. Además, detalló, la tasa de desocupación pasó de 5% en 2012 a 3.2% en marzo pasado, la más baja en nueve años.



Hizo un amplio reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores por contribuir de manera cotidiana con el crecimiento y desarrollo del país. Aseveró que si bien la generación de empleos es el principal indicador de la salud de la economía, también lo es que los empleos sean mejor pagados.



El Presidente dijo que en lo que va de su administración el salario promedio de cotización de los trabajadores adscritos al Seguro Social ha crecido 3.6% en términos reales, además de que el salario mínimo ha tenido una recuperación en su poder de compra cercano a 13%, considerando que de 2000 a 2012 la recuperación del salario mínimo fue sólo 2.5%.



Peña Nieto destacó que un empleo formal, además de generar satisfacciones personales y profesionales, brinda seguridad a las familias.



Señaló que gracias a la reforma laboral, en esta administración el Infonacot ha entregado más de 4.2 millones de créditos con valor superior a 55 mil millones de pesos, en tanto que el Infonavit y el Fovissste han entregado más de 2.8 millones de apoyos.



Dijo que de los millones de créditos otorgados en lo que va de esta administración, casi cuatro de cada 10 han sido para trabajadores jóvenes, menores de 31 años, y una tercera parte para trabajadoras, jefas de familia.



Sostuvo que no hay mejor forma de celebrar el Día Internacional del Trabajo, si no es dando buenas cifras, buenos indicadores de la generación de empleos y, sobre todo dijo, de las mayores oportunidades y mejores condiciones que los trabajadores de México tienen en la actualidad.



En su intervención, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, dijo que en el país hay un clima de paz laboral, pues en 43 meses no ha habido una sola huelga federal.



Ratificó las prioridades del gobierno para erradicar el trabajo infantil, mejorar oportunidades de acceso al mercado laboral formal para jóvenes, mujeres y discapacitados.



El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, se manifestó a favor de la formalidad y destacó que las reformas estructurales en materia energética, financiera, de competencia económica, de telecomunicaciones, educativa y laboral apuntalan la productividad al eliminar barreras para el desarrollo.



Indicó que se ven algunos resultados del efecto combinado de las reformas: “Al cierre de 2016 se logró la cifra récord de empleos formales generados en un año”, dijo.



- CROC pide una marca de autos mexicana



El líder obrero Isaías González Cuevas, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), sostuvo que, con base en la experiencia y calidad de la mano de obra de los mexicanos, el País debe tener su propia marca de automóviles que compita en el mundo.



Destacó que México produce automóviles desde 1929: “Consideramos que debemos tener nuestra propia marca. Con el talento de los mexicanos, que ya contamos con muchos prototipos eficientes, de desarrollarse, podrían hacer que México esté en el mercado internacional”, dijo.