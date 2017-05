Colaborador de Duarte, desapareció 245 mdp en 15 días: Mexicanos Contra la Corrupción

(GH)

En diciembre de 2014, el gobierno de Javier Duarte pagó 245 millones de pesos a empresas fantasma por la supuesta difusión gubernamental, actividad exclusiva de la Coordinación de Comunicación Social, oficina que dirigía Alberto Silva, actual diputado federal del PRI, revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.



Alberto Silva Ramos, ex vocero de Javier Duarte y uno de los funcionarios que autorizaron la entrega de contratos a la red de empresas fantasma de Veracruz, desvió —sólo en 2014— 245 millones de pesos del Estado para la supuesta difusión de la actividad gubernamental, señala el reporte.



Ese año, Silva y Antonio Tarek Abdalá Saad, actualmente diputados federales, facilitaron el mecanismo para defraudar la hacienda pública de Veracruz, pues se le pagó a empresas fachada difusión nunca ocurrió.



De acuerdo con los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, la única dependencia facultada para realizar la difusión informativa del gobierno es la Coordinación General de Comunicación Social, que ese año dirigió Silva. Tarek Abdalá, entonces tesorero del gobierno de Javier Duarte, aprobó los pagos entre el 15 y 31 de diciembre.



Unos días después, al iniciar el 2015, ambos ex funcionarios renunciaron a sus cargos para competir en la elección de diputados federales por el PRI. Actualmente integran la bancada veracruzana en la Cámara baja.



En las últimas horas, la también ex vocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, acusó en su columna “Razones de Estado” que Alberto Silva es uno los políticos cercanos al ex gobernador “que lucha salvajemente para evadir sus responsabilidades políticas y las penurias legales que le persiguen”.



Silva, complicidades en desvíos



Alberto Silva tuvo un apresurado ascenso en la función pública. En la segunda mitad del gobierno de Fidel Herrera (2004-2010) ocupó los cargos de Subsecretario de Infraestructura Regional y Director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.



Del 2010 al 2013 fue electo presidente municipal de Tuxpan pero sin terminar ese período fue designado secretario de Desarrollo Social por Duarte.



Desde el 20 de febrero de 2014 se desempeñó como coordinador general de Comunicación Social y vocero de Duarte hasta el 5 de enero de 2015.



Ese año, el gobierno de Veracruz contrató 2 mil 795 millones de pesos en publicidad oficial, de los cuales al menos 245 millones fueron facturados por dependencias distintas a la Coordinación General de Comunicación Social para empresas fantasma.



En total 8 empresas declaradas como inexistentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se beneficiaron ese diciembre: Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey, Marvercarr, Publicidad Akkira y Gman Business.