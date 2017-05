Revelan maltrato infantil de ex gobernador de Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El empresario Antonio Echevarría Domínguez, ex gobernador de Nayarit de 1999 a 2005 y padre del candidato a gobernador por la alianza PAN-PRD, Antonio Echevarría, ha incurrido en maltrato infantil, aparentemente en agravio de los hijos que tuvo en una nueva relación sentimental, tras separarse de la senadora Martha Elena García (PAN).



En un video se aprecia a Echevarría Domínguez gritando groserías e insultos a un niño —aparentemente su hijo— quien, sentado en un sillón, llora desconsolado, mientras dice que esperará a su mamá para que lo recoja.



Tras separarse de Martha García, hoy senadora y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara Alta, el ex gobernador inició una relación sentimental con una nutriologa de nombre Verónica Becerra, con quien tuvo tres hijos, confirmaron personas cercanas a la pareja.



El video de cinco minutos inicia con la voz del menor, quien dice que su hermano y él no irán al Marlín, uno de los restaurantes más importantes de Tepic y que es frecuentado por la clase política, y que esperarán a que su madre pase a recogerlos.



Enseguida Echevarría responde en tono agresivo al niño: “Correcto, no vayas, aquí quédate. Y con Alejandro Duarte también se van. Y él que te compre esto, le dices. Pero que sea la última vez que me estas reclamando, porque yo no soy tu pend…, yo soy tu padre, cab…, para que le digas al sicólogo. Y dile que me invite para decirle la verdad: Que eres un mentiroso”.



La plática se desarrolla en la misma tónica: El ex gobernador gritando insultos contra Alejandro Duarte, personaje relacionado con Morena en Nayarit y quien supuestamente tiene una relación sentimental con Verónica Becerra.



“Que él te mantenga, pa’ que le digas papá al cab… de Alejandro Duarte; estuvo en el bote dos veces porque es una rata el cab… Le dices que yo le dije al cabrón que es una rata el hijo de la ching… Qué bonita ching… le dices eh, y que eres un mentiroso, todo lo que le dijiste a tu madre”, son otras de las frases utilizadas por un Antonio Echevarría visiblemente furioso.



Insiste en estar dispuesto a ir con el sicólogo a hablar y remata con la frase: “Bonita ching…, ya estoy hasta la madre”. Hay una pausa de algunos segundos, luego el ex gobernador inicia una nueva embestida: “¡Llora, llora cab…!, porque a mi no me asustas con tus pend…. Tú y tu madre, ya estoy hasta la madre”.



Se enfrasca en una breve discusión con el niño, cuestionándole por qué no fue en Navidad a verlo y respondiendo de inmediato: “Porque estaba el cab… de Alejandro en tu casa, estaba agarrándose las pelotas con tu pin… madre adentro... bonita ching…, ya me hartaron... vamos al sicólogo en el momento que quieras y si ya no quieres venir, ya no vengas”.



En junio de 2011 Verónica Becerra colocó en redes sociales un video en el que denunció agresiones contra ella y contra sus hijos. En sus perfiles, la senadora también ha acusado a Echevarría de reparar sus errores con dinero, que es un hombre de nula sensibilidad.