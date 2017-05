NY crearía grupo especial sobre educación sexual

NUEVA YORK, EU(AP )

Una propuesta de ley ante el concejo municipal de la ciudad de Nueva York busca crear una comisión especial para estudiar cómo se enseña la educación sexual en las escuelas.



El New York Times (http://nyti.ms/2pBhRjr ) dice que el cumplimiento no es uniforme pese a un requerimiento del 2011 del departamento de Educación de que todas las escuelas secundarias tengan clases de educación sexual como parte de sus clases sobre salud.



De acuerdo con datos del departamento, aproximadamente 45% de los alumnos de 8vo grado en Nueva York nunca habían recibido clases de salud.



Casi todos los graduados de 12do grado habían tomado clases de salud. Pero eso no siempre incluye educación sexual, que el departamento no monitorea.



En departamento no se opone a la creación del panel, pero cuestiona si es posible revisar la educación sexual en más de 1.500 escuelas.