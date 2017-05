Más de 50% de estadounidenses dicen pagar por las noticias

NUEVA YORK, EU(AP )

El apaleado negocio de las noticias encontrará una luz de esperanza en una encuesta que mide la disposición del público a pagar por el periodismo, siempre que sus líderes sean juiciosos en la planificación.



Poco más de la mitad de los adultos estadounidenses pagan por las noticias a través de suscripciones a diarios y revistas, apps en aparatos electrónicos o aportes a la prensa pública, de acuerdo con el Media Insight Project, una colaboración entre el American Press Institute y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.



Y no se trata solo de personas mayores. Aunque revelan menores probabilidades de suscribirse que sus padres, casi cuatro de cada 10 menores de 35 años también pagan. Los jóvenes también revelan una mayor probabilidad de expresar el apoyo a la misión de un medio noticioso como motivo para suscribirse, de acuerdo con el estudio.



Por otra parte, los adultos jóvenes que no pagan por las noticias probablemente dirán que no les interesa el contenido que está en venta.



“Intuimos un cambio”, dijo el director ejecutivo del American Press Institute, Tom Rosenstiel. “Existe la percepción de que la gente, y en particular los jóvenes, no quieren pagar por las noticias porque las obtienen en las redes sociales... Hemos descubierto que no es verdad”.



El 25% de las personas que confiesan que entran habitualmente en una fuente noticiosa gratuita dijeron que probablemente pagarían si fuera necesario.



Casi uno de cada cinco estadounidenses dona a por lo menos una fuente noticiosa sin fines de lucro, como la televisión o radio pública o un sitio noticioso como ProPublica, según el estudio.



El periódico New York Times dice que sus suscripciones digitales han aumentado de manera lenta y constante, de 406.000 a fines de 2011 a 1,09 millones a fines de 2015. En 2016, aumentaron a 1,8 millones, dijo el Times, un salto que desmiente la afirmación del presidente Donald Trump de que el diario está “fallando”.



La encuesta de 2.199 adultos fue realizada del 16 de febrero al 20 de marzo con fondos del American Press Institute. Usó una muestra tomada del panel AmeriSpeak de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población. El margen de error es de más o menos 2,7 puntos.