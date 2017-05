Guionistas y productores de EU alcanzan acuerdo tentativo

LOS ÁNGELES, California(AP )

Los productores de cine y televisión de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo tentativo con el Sindicato de Guionistas (WGA) que evita una costosa huelga que habría paralizado los programas más populares, dijo el martes un portavoz de los productores.



Jarryd Gonzales confirmó la existencia del acuerdo, del que no hubo más detalles disponibles de inmediato.



Las dos partes no informaron a los medios durante las negociaciones, centradas en la atención sanitaria y las compensaciones, y no habían dado detalles sobre lo alejadas que se encontraban sus posturas.

El anterior convenio expiró a medianoche del martes. Los miembros del WGA habían aprobado por una abrumadora mayoría el mes pasado la autorización de una huelga.



La última huelga de guionistas, en 2007 y 2008, duró 100 días y tuvo un costo estimado de 2.000 millones de dólares para la economía de California. Provocó la repetición inmediata de antiguos programas de entrevistas de la noche y poco a poco fue afectando a series televisión y a la producción cinematográfica.



Ese paro obtuvo el respaldo de otros sectores de la industria del entretenimiento como el de los actores, que se unieron a los piquetes y prestaron otras ayudas a los guionistas.



La actriz y guionista Lena Dunham dijo que respaldaría una huelga.

"Nunca habría tenido la cobertura sanitaria que tengo sin el sindicato, y este es uno de los puntos principales”, declaró Dunham en la Gala del Met el lunes en la noche.



Por su parte, la actriz Debra Winger señaló que apoyaría cualquier acción laboral razonable de los guionistas, aunque se mostró consciente del daño que podría causar.



"Estoy pensando en todos los negocios con los que trabajo en Warner Bros. durante varios meses del año y (los) restaurantes, tiendas de reparación de calzado, tintorerías", apuntó Winger durante una entrevista para promocionar su nueva película "The Lovers". “La última huelga de guionistas afectó a la ciudad de Los Ángeles de una forma devastadora”.



En la Gala del Met, el presidente y director general de la televisora CBS, Les Moonves, dijo que era moderadamente optimista con que se alcanzaría un acuerdo sin tener que ir a la huelga.