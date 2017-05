Visados complican contratación de empleados temporales

PROVIDENCE, Rhode Island(AP )

Hosteleros, restauradores y paisajistas de Estados Unidos están teniendo problemas para encontrar mano de obra temporal y en algunos casos rechazan negocios por el endurecimiento de los visados a trabajadores estacionales extranjeros.



El problema son las visas H-2B, emitidas para empleos temporales no agrícolas.



Estados Unidos emite 66.000 permisos de este tipo por año fiscal.

Algunos trabajadores repiten año tras año, y el Congreso les ha permitido hacerlo sin entrar en el recuento oficial. Pero tras el cambio de mando en la Casa Blanca, la excepción no aprobó para 2017.



El propietario del restaurante Cape Cod, Mac Hay, ha organizado a los negocios temporales para presionar al Congreso. Apunta que muchos no pueden operar a tiempo completo sin esa mano de obra.



Un proyecto de ley de gasto público presentado el lunes permitirá emitir más visados H-2B, pero procesarlos puede demorarse semanas.