Humberto Moreira vuelve a las campañas en Coahuila

SALTILLO, Coahuila(SUN)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) cometió un error en la formación de la alianza con media docena de partidos, porque la coalición debió ser total y no parcial; esa separación le va a costar al tricolor varias diputaciones, advirtió el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, quien también fue líder nacional del PRI y ahora es candidato del Partido Joven a diputado local.



“Parece que hay fuego amigo”, dijo en alusión a presuntas intimidaciones de gente del tricolor a militantes y simpatizantes del Partido Joven para que no apoyen su candidatura a legislador por la vía plurinominal.



Moreira Valdés estuvo en Ciudad Acuña, donde acompañó al abanderado del Joven a la legislatura local, Hervey Faz Ríos, en su arranque de campaña.



En entrevista aseguró que “al PRI se le cayó la coalición” porque sí van todos juntos por la gubernatura, pero cada quien lleva nominados por su cuenta a diputados al Congreso del Estado.



El tricolor forma parte de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, integrada con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza, Partido Joven (PJ), Socialdemócrata Independiente (SI), Campesino Popular (PCP) y de la Revolución Coahuilense, cuyo candidato a gobernador es Miguel Ángel Riquelme Solís.



En tanto, para la elección de ayuntamientos, sólo están unidos en 27 de los 38 municipios, lo que podría confundir a los electores, a quienes pide no tachar varios recuadros de la boleta, solo uno: El del Partido Joven.



De regreso en la política, el "Profe Moreira” es candidato del Partido Joven (PJ) a diputado local plurinominal, instituto que utiliza el slogan: “La luche sigue”.



Su primer mensaje de radio y televisión está dirigido a las maestras y los maestros y en él se compromete a legislar para que, mediante un decreto, se les entreguen a todos los docentes computadoras con acceso a Internet y tabletas para los alumnos, iniciativa que deberá será aprobada por el pleno del Congreso en un plazo máximo de tres meses.



Aunque no necesita pedir el voto, porque va por la vía plurinominal, Moreira Valdés también empezó campaña en Ciudad Acuña, en la zona Norte del estado donde desde esta tarde recorre ejidos de varios municipios para recibir las demandas de las familias que requieren ayuda.



Todos los nominados de los 15 partidos, durante los dos meses próximos, desde este domingo y hasta el 31 de mayo próximo, harán labor de proselitismo, presentarán su oferta política a los coahuilenses para que les apoyen en las urnas.