Periodistas exigen justicia para Breach

CHIHUAHUA (SUN)

Al grito de “¡Justicia!” periodistas de Chihuahua exigieron a las autoridades realizar una investigación seria y expedita para que no quede impune el asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de "La Jornada", ocurrida el pasado 23 de marzo en la capital del estado.



Al pronunciarse en la Plaza de Armas, el grupo de periodistas dieron a conocer la creación de un comité de seguimiento que tendrá el objetivo de vigilar de cerca los avances, plazos y la transparencia con la que se realiza la indagatoria para dar con los responsables del asesinato.



“Algunos de nosotros participaremos activamente en un comité de seguimiento que coadyuvará en el esclarecimiento del crimen; como periodistas nos solidarizamos con la familia de Miroslava Breach”, informó el grupo de comunicadores.



Asimismo, exigieron a las autoridades la protección para los familiares de Miroslava Breach y la reparación del daño a los hijos de la periodista.



Al hacer uso de la palabra, el periodista Rolando Nájera demandó a las autoridades que se enfoquen en el trabajo periodístico que realizaba la corresponsal como línea principal de la investigación.



Solicitaron la creación de políticas públicas para la prevención y protección a periodistas de Chihuahua, luego de informar que desde el año 2000 a la fecha 22 comunicadores han sido asesinados en el estado.



“Exigimos al Estado de la implementación inmediata de políticas públicas de prevención para los periodistas de Chihuahua, así como de protección para los que se encuentran en situación de riesgo inminente”, dijo.



Aseguró que el modo en que se cometió el crimen contra Miroslava Breach, con el antecedente de otros asesinatos contra periodistas de la entidad, “nos permite establecer que los comunicadores comprometidos ejercemos nuestra actividad en un contexto de total impunidad hacia cualquier agresión y sin garantías que salvaguarden nuestro trabajo.



“Periodistas independientes de Chihuahua repudiamos el asesinato de la compañera Miroslava Breach, quien durante más de 20 años desarrolló un profesional, crítico y valiente trabajo periodístico en diversos medios de comunicación”, agregó.



La periodista Miroslava Breach, corresponsal de "La Jornada", fue asesinada la mañana del 23 de marzo, cuando esperaba en su camioneta a su hijo para llevarlo a la escuela.



Las autoridades tienen asegurado el vehículo que habrían utilizado los homicidas, pero hasta el momento no se han dado a conocer avances que lleven a la verdad sobre los hechos.



Por medio de las cámaras de seguridad las autoridades lograron ubicar a los agresores y la forma en que operaron para esperar el momento en cometer la agresión contra la comunicadora, quien fue ultimada a bordo de su vehículo al recibir varios impactos de arma de fuego.



A una semana de los hechos, la Fiscalía no ha reportado avances concretos que lleven a conocer la situación por la que fue atacada Breach Velducea; sin embargo, la línea de las indagaciones es el trabajo de investigación que ella realizaba.