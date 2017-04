El periódico "Norte de Ciudad Juárez" cierra por inseguridad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El periódico "Norte de Ciudad Juárez", en Chihuahua, dejará de publicar su edición impresa debido a que “no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso”, informó Óscar A. Cantú Murguía, propietario del diario, en una carta publicada en su edición de este domingo.



“Este día, estimado lector, me dirijo a usted para informarle que he tomado la decisión de cerrar este matutino debido a que, entre otras cosas, no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso”, señala el texto publicado este domingo.



En la carta, Cantú Murguía señala que la “trágica y sentida muerte de Miroslava Breach Velducea –colaboradora nuestra– el pasado 23 de marzo, me ha hecho reflexionar sobre las adversas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo actualmente”.



Señala que las “agresiones mortales, así como la impunidad contra los periodistas, han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar libremente con nuestro trabajo”.



Asegura que tras la decisión de cerrar el diario se siente satisfecho de “haberle entregado a esta frontera cientos de empleos, de haber sido escuela y semillero de personalidades que se foguearon en este medio y que ahora ocupan puestos públicos o ejercen sus carreras profesionales con éxito.



“Cumplí como ser humano, como ciudadano, como creí conveniente hacerlo, con convicción y amor por mi ciudad; luché acompañado de colaboradores leales hasta el final, a quienes les estoy infinitamente agradecido”.



La periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el pasado 23 de marzo afuera de su casa, era colaboradora del periódico "Norte de Ciudad Juárez" y corresponsal del periódico "La Jornada".