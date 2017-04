A $50, metro cuadrado en Cancún

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Terrenos ubicados en la costa de Quintana Roo, algunos rematados hasta en 50 pesos el metro cuadrado, figuran en la lista de 25 inmuebles que fueron asegurados en febrero pasado por la Procuraduría General de la República (PGR), como parte de la investigación que se inició contra el ex gobernador, Roberto Borge, por la venta irregular del territorio estatal.



El daño ocasionado al patrimonio del estado, por la venta de terrenos subvaluados durante las administraciones de Borge Angulo y su antecesor, Félix González Canto, alcanza los mil 200 millones de pesos, de acuerdo con el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE).



Seis de los terrenos asegurados por la PGR se ubican en el municipio de Tulum; cinco, en Cozumel; cuatro, en Cancún (Benito Juárez); cuatro, en Othon P. Blanco; tres, en Solidaridad; uno en Isla Mujeres y otro más en Bacalar. Uno de los predios asegurados no figura en el listado elaborado por el Ipae ni se consigna la razón de su ausencia.



Se tuvo acceso a la lista de los otros 24 inmuebles y comprobó que son tres los nombres recurrentes los que aparecen como beneficiados con la compra-venta: Santiago Samuel Jiménez Moreno, César Celso González Hermosillo y Melgarejo y María Rosa Yolanda Angulo Castilla (Madre del ex gobernador).



Jiménez Moreno es socio del empresario Ricardo Vega Serrador, conocido como “el zar de las gasolineras”; González Hermosillo y Melgarejo es abogado de la familia Borge y socio fundador de “Barcos Caribe”, así como de la inmobiliaria “Caracol 65”, ambas sociedades son, presuntamente, propiedad de Borge, que las creó a través de prestanombres, conforme a una denuncia presentada por la organización “Somos tus Ojos”.



Una decena de los 25 predios asegurados, fueron adquiridos por Jiménez Moreno, a título personal o como representante de distintas empresas.



El remate de Cancún a Tulum



Por ejemplo, uno de los terreno que adquirió al IPAE, abarca los cuatro mil 184.16 metros cuadrados, en el Lote 001, Manzana 002 de la Supermanzana 003, Región 17, de la zona residencial de Playa del Carmen, de acuerdo con el contrato de compraventa fechado el 27 de septiembre de 2006, época en que González Canto gobernaba el estado.



El empresario aparece como representante de la empresa inmobiliaria “Maltico S.A. de C.V. Colegio Alexander.



El título de propiedad del inmueble fue expedido el dos de octubre de 2013, ya durante la administración de Borge Angulo.



El metro cuadrado de dicho terreno fue vendido por el IPAE en 140 pesos; el pago fue de 585 mil 782 pesos, cuando el costo real a pagar debió ser de ocho millones 458 mil pesos.



La operación representó para él, una ganga, pero para el estado, una pérdida de siete millones 872 mil 785 pesos. Actualmente ese mismo terreno está valuado en 12 millones 552 mil 480 pesos.



En la ciudad de Cancún y en su zona hotelera, el mismo empresario, en lo particular y como representante del Grupo Caveri Servicios Inmobiliarios, aparece como propietario de cuatro terrenos.



El primero, de 50 mil 001.28 metros cuadrados, se ubica en la zona de sascaberas (bancos de extracción de material pétreo) de esta ciudad; conforme al contrato de compra venta fechado el siete de febrero de 2005, se vendió en 50 pesos el metro cuadrado, se pagó un total de dos millones 500 mil pesos, cuando debieron pagarse 95 millones 787 mil 430 pesos.



La pérdida para el estado fue de 93 millones 287 mil 366 pesos. El terreno vale ahora 150 millones de pesos.



Los otros tres lotes se encuentran en la zona hotelera según el IPAE. Miden cuatro mil 436.039 metros cuadrados; tres mil 905.25 metros cuadrados y mil 990.75 metros cuadrados. Por la dirección se presume que se trata de los terrenos del CREA que fueron vendidos por el gobierno de González Canto a Caveri.



No hay datos del contrato de compraventa de ninguno de los tres inmuebles costeros, pero en los dos últimos predios mediaron convenios modificatorios del 31 de marzo del 2014 y los títulos del propiedad se liberaron el dos de abril de ese año.



Se desconoce cuánto se pagó por metro cuadrado en el caso del primer terreno, pero se indica que se debieron pagar 231 millones 369 pesos y que el precio actual es de casi 250 millones de pesos.



Por los otros dos, Caveri pagó ocho mil 300 pesos el metro cuadrado y un total de 32 millones 686 mil 942 pesos y 16 millones 661 mil 577 pesos; el valor real de ambas propiedades era de 199 millones 194 mil 713 pesos y 101 millones 541 mil 994 pesos, respectivamente.



En ambos casos el daño patrimonial para el estado fue de 166 millones 507 mil 770 pesos y de 84 millones 879 mil 417 pesos. Esos terrenos alcanzan hoy un valor de 214.8 millones de pesos y 109.5 millones.



Además de remate, despojo



De la decena de propiedades que el IPAE vendió a Jiménez Moreno, el caso más escandaloso acaso sea el del terreno de 474 mil 817.19 metros cuadrados localizado en el Santuario de la Tortuga Marina de Xcacel-Xcacelito, no sólo por estar dentro de un área natural protegida estatal, emblemática en la lucha ciudadana por preservar las playas y la naturaleza, sino porque previo a la venta, hubo un despojo a empresas españolas.



Se reveló el año pasado que la empresa Galapazul poseía ahí, un terreno con poco más de 200 mil metros cuadrados de superficie y frente de playa.



Los datos que amparaban la legítima propiedad de la compañía española, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC), fueron presuntamente borrados y luego el IPAE vendió el terreno a la empresa representada por Jiménez Moreno: “Desarrollo de Xcacel y Protección de la Tortuga Marina”.



Sin embargo, no sólo le vendieron el predio arrebatado al particular, sino que le sumaron otros 200 mil metros cuadrados, hasta alcanzar una superficie total de 467 mil 904.86 metros, con frente de playa.



Oficialmente la compraventa se realizó un 22 de diciembre de 2011, por 23 millones 395 mil 243 pesos, a plazos, mediante un contrato de confidencialidad y un posterior convenio modificatorio del 6 de mayo de 2014.



El metro cuadrado de ese terreno, con una esplendida playa, casi virginal, con exhuberante vegetación y cenotes inexplorados, se vendió en 50 pesos.



El valor real del predio era de 219 millones 058 pesos. Aunque el IPAE maneja una pérdida para el estado de 195 millones 663 mil pesos, en realidad el gobierno de Borge se hizo de 23 millones de pesos al haber despojado a la empresa española de su propiedad, cuyo valor comercial actual es de 237 millones 408 mil 595 pesos.



En Tulum



Jiménez Moreno se hizo también de propiedades en Tulum, compradas al IPAE el 19 de septiembre de 2016, 14 días antes de que Borge dejase el poder y pasara la estafeta a Carlos Joaquín González.



Adquirió un terreno de 28 mil 753 metros cuadrados y otro de casi seis mil metros cuadrados.



El IPAE no cuenta con copia del titulo de propiedad, pero se lee que por metro cuadrado pagó 300 pesos y, por ambos, desembolsó al contado, ocho millones 625 mil 930 pesos y un millón 799 mil 448, respectivamente, cuando el precio real era de 14 millones 179 mil pesos y ocho millones 873 mil 590 pesos. La pérdida para el estado fue de 5.5 y siete millones de pesos.



Antes de esa operación, había comprado, a través de la Inmobiliaria Maguyes S.A. de C.V., un predio de dos mil 981 metros cuadrados, también en Tulum. Adquirió en un millón 639 mil 973, ese terreno, cuyo valor era de cuatro millones 235 mil pesos.



En Chetumal



Otro de los terrenos se encuentra en Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, mide dos mil 498.80 metros cuadrados y fue adquirido por la Inmobiliaria Cigarra, también representada por Jiménez Moreno.



La fecha del contrato de compraventa no aparece, pero obra un convenio modificatorio del 12 de noviembre del 2014. El título de propiedad fue obtenido el 08 de diciembre de ese mismo año.



La inmobiliaria pagó 800 pesos por metro cuadrado; el monto total fue de un millón 999 mil 040 pesos, pero el valor real del terreno era de 21 millones 771 mil 206 pesos.



La pérdida para las arcas estatales fue de 19 millones 772 mil 166 pesos. El valor actual del inmueble alcanza los 22 millones 988 mil 960 pesos.



Cozumel



Ambos figuran dentro de la denuncia promovida por “Somos Tus Ojos”, ante la PGR, como prestanombres de Borge, para hacerse de bienes inmuebles, mediante la compra venta de terrenos subvaluados.



Se trata de César Celso González Hermosillo y Melgarejo, quien compró al IPAE un predio de 19 mil 899.32 metros cuadrados en Cozumel, en un millón 989 mil 932 pesos, cuando debió pagar nueve millones 794 mil 826 pesos.



La fecha de la operación no aparece en el expediente, pero sí la referencia sobre un convenio modificatorio del 16 de mayo de 2011. El titulo de propiedad se expidió el 26 de julio de ese mismo año. Borge tenía escasos meses de haber tomado el poder.



El metro cuadrado de ese predio costero se vendió en 100 pesos. El daño patrimonial para el estado se tradujo en siete millones 894 mil pesos. Hoy vale casi 12 millones de pesos.



Entre los bienes asegurados por la PGR, están cuatro predios que la madre del gobernador –Yolanda Angulo Castilla- compró al IPAE.



Uno de los terrenos –con superficie de cuatro mil 432.73 metros cuadrados, se pagó en plazos, de acuerdo con el contrato de compra venta del 13 de marzo de 2009. El actual senador, Félix González, gobernaba Quintana Roo.



En diciembre de 2010 medió un convenio modificatorio y el 13 de septiembre de 2013, con su hijo gobernando, “Chachi” obtuvo el titulo de propiedad por un terreno que compró en 986 mil 860 pesos, cuyo valor real era de 12 millones 507 mil pesos. Pagó 200 pesos por metro cuadrado. El estado dejó de recibir 11 millones 520 mil 809 pesos, fruto de esa venta.



El 13 de marzo del 2010, la señora compró otro terreno, pero de 44 mil 421 metros cuadrados; aunque la superficie era muchísimo mayor que el anterior, pagó aún menos por metro cuadrado (137 pesos), pero más en total: Seis millones 108 mil 004 pesos, por un terreno que valía 29 millones 065 pesos. El estado perdió 22 millones 957 pesos en esa operación.



También compró un terreno de 47 mil 638.79 metros cuadrados en la misma isla. Su titulo se expidió el 22 de noviembre de 2013 y pagó los mismos 137.50 pesos por metro cuadrado.



En total, desembolsó seis millones 084 pesos, pero el valor del predio era de 34 millones 648 pesos.



Finalmente adquirió un predio costero más, de 111 mil 763.81 metros cuadrados, en 15 millones 367 mil 523.88 pesos, cuando el valor real era de 73 millones 577 mil 873 pesos.



El detalle, además de la pérdida para el gobierno, de 58 millones 210 mil pesos, es que lo dio en cesión de derechos el 29 de abril de 2015 a la empresa Siyenat del Caribe, representada precisamente por Celso González Hermosillo y Melgarejo. El detalle de aquella historia se publicó el 27 de noviembre del 2016.



El pilón



En la lista de 25 bienes asegurados, aparece, entre los dueños, Edgar Méndez Montoya, con seis inmuebles. El empresario se vio favorecido con muchos contratos para obras que quedaron inconclusas, a través de su empresa Grupo Desarrollador Rumega –creada en mayo de 2011- a la que le fueron presuntamente asignadas 245 licitaciones por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra)



Mendez Montoya compró en 2013 dos terrenos en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, de 759 y 590 metros cuadrados. El primero lo pagó de contado: un millón 518 mil pesos, cuando su costo era de nueve millones 328 mil 735 pesos según el IPAE.



El segundo le costó un millón 181 mil pesos, cuando valía cuatro millones 872 mil pesos.



Compró también en Akumal, un predio de 498.57 metros cuadrados y otro en Tulum, de 500 metros cuadrados, en 2013, pagados al contado y en los cuales mediaron convenios modificatorios.



Pagó un millón 246 mil pesos por uno y 750 mil pesos por otro, cuando sus valores reales eran cuatro millones 490 mil pesos y un millón 344 mil pesos. Otros dos predios suyos, en Bacalar y Chetumal, están también asegurados.