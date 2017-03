Tribunal electoral exime a Moreno Valle de actos anticipados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) eximió al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, de cuatro acusaciones de actos anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada y uso de recursos públicos.



Los magistrados analizaron 4 procedimientos especiales sancionadores promovidos contra el ex mandatario por esas supuestas irregularidades en las que habría incurrido con motivo de entrevistas difundidas en medios de comunicación y la coyuntura que se presentó el año pasado, cuando Moreno Valle acudió a la ciudad de México a defenderse de procedimientos abiertos ante el Instituto Nacional Electoral (INE).



En uno de los casos, el relativo a difusión de un video publicado en Twitter en defensa de Moreno Valle, los magistrados hallaron que sí hubo una inversión económica, pero no se encontró que fuese recurso público.



El empresario José Fernando Irabién de Shark Thak admitió que invirtió 16 mil pesos pero de su dinero porque “le pareció indignante la manera en que esta persona (Moreno Valle) fue tratada por la autoridad electora y le pareció que debía llegar a más personas el video que subió al tuit (pero) que no conocía al gobernador ni tenía relación con el grupo de personas del gobernador”.



Según el proyecto votado, se acordó que si el denunciante, Alan Alejandro Osorio Colmenares –quien promovió 3 de 4 acusaciones resueltas hoy por la Sala del Tepjf- insiste en que hubo mal uso de recursos “ello correspondería al ejercicio del servicio publico en otras materias”, no la electoral, y se dejó salvo su derecho para en su caso promover otra vía.



Pero también se dejó a salvo el derecho del ex gobernador para emprender algún medio de defensa, porque la empresa Shark Thank, al invertir en su favor le pudo haber afectado, aunque no en materia electoral.



Al producirle un beneficio puedo haberle producido una responsabilidad al servidor público “le pude generar al ex gobernador una responsabilidad de cara a esa inversión económica, (pero) esta parte la dejamos por fuera, ya no es materia electoral”, dijo la magistrada Gabriela Villafuerte.



En todos los demás casos también se determinó que Moreno Valle no incurrió en irregularidades.



En otros asuntos abordados en la sesión –en la que participó por primera vez la nueva magistrada de la Sala Regional, María del Carmen Carreón Castro, se sancionó con amonestación a Partido Joven de Coahuila por pautar un spot con 4 menores de edad, tres niñas y una adolescente, sin que se haya acreditado plenamente tener la autorización de sus padres o tutores.



La magistrada Carreón Castro se pronunció por imponer una multa económica, para ser congruentes con la calificación de la falta cometida por ese partido como una conducta grave ordinaria, pero esta propuesta no prosperó.