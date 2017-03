EU obliga a México a elevar la competitividad: Banxico

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Frente al riesgo de que las nuevas políticas comercial y fiscal en Estados Unidos afecten las remesas y los flujos de inversión, junto con una reducción en la calificación crediticia, es necesario elevar la competitividad, impulsar el potencial del mercado interno y mantener la apertura del país, advirtió el Banco de México (Banxico).



“La incertidumbre que se ha generado alrededor del Tlcan, de algunas medidas fiscales en Estados Unidos, que se lleguen a cancelar planes de inversión y por otro lado que terminemos con algunas acciones en lo fiscal y comercial que sean proteccionistas, limiten el crecimiento de nuestras exportaciones y se afecte la confianza del consumidor y las empresas, y la posibilidad de una revisión de la calificación afectando los flujos de inversión”, son algunos de los riesgos que mencionó el gobernador del banco central, Agustín Carstens.



Durante la presentación del Informe Trimestral, en el cual se redujo el pronóstico de crecimiento a un rango de 1.3% y 2.3%, desde 1.5% y 2.5% previsto, dijo que los riesgos cobran mayor importancia ante el reto que está enfrentando México como consecuencia de la agenda económica que pretende promover Estados Unidos.



“Debemos insistir en incrementar la competitividad, esto no nada más porque tiene un efecto positivo sobre la oferta agregada, el crecimiento económico y la inflación, sino que nos prepara mejor ante escenarios complicados por ciertas tendencias proteccionistas que han surgido alrededor del mundo”, estableció.



Afirmó que se le debe poner atención a la procuración del Estado de derecho y una mayor seguridad jurídica, porque sin duda hará más atractiva la inversión.



En el informe, el instituto central urgió a que independientemente de lo que suceda en el exterior hay que trabajar en la parte interna para ser un destino más atractivo a la inversión.



Ante la posibilidad de que Estados Unidos implemente políticas proteccionistas que obstaculicen el comercio internacional, se requieren estrategias que aumenten la productividad y competitividad, expuso.



Debe persistir el compromiso de la correcta y oportuna implementación de las reformas estructurales, continuar reduciendo el gasto, no endeudarnos más y robustecer la microeconomía así como mantener la solidez macroeconómica, consideró.



Swaps y coberturas. El gobernador del Banxico comentó que si bien no tenían información reciente sobre el número de bancos que se inscribieron para participar en la subasta de coberturas cambiarias, aseguró que hay apetito y entusiasmo.



Dijo que van a lanzar la convocatoria el 6 de marzo, cuando se ofrezcan, por primera vez en esta modalidad, las coberturas a los intermediarios con la información del resultado.



Afirmó contundente que la reunión que sostuvo con el nuevo secretario del Tesoro en Estados Unidos, Steven Mnuchin, no fue para solicitar una línea de swaps, porque el blindaje financiero de México es suficiente con el nivel de reservas internacionales, la línea de crédito flexible del FMI.



Sacrifica vacaciones Agustín Carstens explicó las razones por las cuales decidió quedarse más tiempo antes de irse a dirigir el banco de Pagos Internacionales: “Sin duda México está pasando por algunos periodos que presentan retos. El Presidente pensó que mi experiencia, junto con la de mis compañeros de la Junta de Gobierno, nos pueden permitir tomar medidas pertinentes; yo acepté porque bueno mi principal costo es que no voy a tener vacaciones”.