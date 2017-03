Va retiro gradual de Ejército: Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , aseguró que la intervención de las fuerzas federales en los estados y municipios ha generado comodidad en las entidades y anunció que si éstos no asumen un compromiso —con tiempo establecido— para formar policías, se les impondrán sanciones desde la Federación.En un audio, correspondiente a la reunión que sostuvo con diputados federales, Osorio Chong afirmó que si no se cumplen los compromisos, el Gobierno les irá quitando el apoyo y respaldo a los estados y municipios, y además serán señalados y exhibidos.“Daremos tiempos para que esto suceda. Nosotros impondremos sanciones si no se cumple con la formación de 100, 200 o 300 policías en seis meses o en un año o en dos años. Iremos quitando apoyo o respaldo y, por supuesto, señalando y exhibiendo, que es algo que no habíamos venido haciendo”.“Creemos que la sociedad debe conocer lo que está sucediendo en su estado y así se logre forzar a las autoridades locales a hacer lo que les toca”, afirmó ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.Agregó que a partir de lo que la Federación ha ayudado a las entidades, se decidió advertirles que el apoyo tiene un límite, “porque se piensa en retirar a las Fuerzas Armadas de las calles, pero no de manera irresponsable” y alistan la entrega de un diagnóstico de las corporaciones policiacas, así como un plazo para su profesionalización.“Lo que hemos decidido desde el gobierno, a partir de lo que hemos apoyado, es decirles: ‘Este es el límite, no podemos seguir en esa circunstancia’. Nosotros estamos pensando en retirar a las fuerzas federales militares (de las calles), pero no de manera irresponsable. Lo que estamos diciéndole a los estados es: ‘Aquí está tu diagnóstico’”, detalló Osorio.El encargado de la política interna del país dijo que desde el gobierno federal han puesto empeño para mejorar la seguridad en los estados; sin embargo, ha sido insuficiente porque en lo local “llegó la comodidad” y precisó que no es en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos.“Hemos puestos todo nuestro empeño en la coordinación en los estados, a partir de una buena coordinación, pero ha resultado insuficiente porque en lo local llegó la comodidad, responsablemente, debo decirlo, no en todos los casos, pero creo que en muchos y en la mayoría”, aseguró el secretario.Detalló que hay 2 mil 247 municipios en el país y sólo mil 800 corporaciones de seguridad; es decir, alrededor de 600 municipios no tienen ninguna corporación de seguridad.Además, dijo, de estas mil 800 corporaciones, 900 tienen menos de 20 integrantes y la profesionalización de los elementos no existe.Seguridad Interior. En conferencia de prensa, Osorio Chong, explicó que la Ley de Seguridad Interior, que podría aprobar en este periodo el Congreso de la Unión, no es para militarizar al país y recordó a los legisladores federales que ésta debe contener “alcances, límites y plazos definidos” para la temporalidad del Ejército en las calles.Urgió al Poder Legislativo a aprobar esta ley, debido a que las fuerzas federales que acuden al apoyo de las instituciones locales arriesgan su vida y se les debe de dar un marco legal.No hay acuerdo. El coordinador del PAN en la Cámara Baja, Marko Cortés, y el vicecoordinador de los diputados del PRD, Jesús Zambrano , anunciaron que aún no hay acuerdo para aprobar la Ley de Seguridad Interior. En este contexto, el panista señaló la necesidad de que antes de hablar del marco jurídico del Ejército se debe aprobar el Mando Mixto.Por su parte, Jesús Zambrano aseguró que para su grupo parlamentario no es necesaria una Ley de Seguridad Interior, mucho menos en los términos que lo plantea la iniciativa de ley impulsada por el PRI.