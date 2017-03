Migrante prominente en Illinois es dejado en libertad

WEST FRANKFORT, Illinois (AP)

Un mexicano, propietario de un restaurante en el Sur de Illinois, que no tenía permiso de residencia salió en libertad bajo fianza, luego de ser detenido el mes pasado por las autoridades migratorias.Juan Carlos Hernández Pacheco pagó la fianza tras la audiencia el miércoles en Kansas City, Missouri. Su abogado pidió su libertad hasta que su caso sea evaluado.El gobierno del presidente Donald Trump ha empezado a aplicar estrictamente las leyes contra la inmigración ilegal en Estados Unidos.El alcalde, el jefe de policía y otras figuras prominentes de West Frankfort enviaron cartas de apoyo al mexicano, a pesar de que en la localidad la mayoría son partidarios de Trump, pero también Pacheco era popular por su restaurante, La Fiesta Mexicana, desde hace una década.Tras su libertad, Hernández dijo a The New York Times que se siente aliviado, cansado y "asombrado por la cantidad de apoyo" que recibió.