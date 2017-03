El médico Ben Carson será secretario de vivienda de EU

WASHINGTON D.C. (AP)

Ben Carson, un neurocirujano retirado que fue rival de Donald Trump en las primarias republicanas, obtuvo el jueves la confirmación del Senado como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano.



Seis demócratas y un independiente se sumaron a 51 republicanos para confirmarlo en el cargo.



Carson no tiene experiencia alguna en administración pública ni en la elaboración de normas de viviendas. Pero para los republicanos es satisfactorio para el cargo ya que creció pobre, en un barrio desfavorecido de Detroit, hijo de madre soltera que no pasó de la primaria.



Una vez que su nominación fue aprobada por la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, los demócratas aclararon que Carson no era su primera opción, pero estaban satisfechos por sus promesas para combatir la contaminación de plomo en las viviendas, resolver el tema de la gente sin techo, y otros problemas. La comisión lo aprobó por unanimidad.



Entretanto el ex gobernador de Texas Rick Perry fue confirmado por una comisión de la cámara alta para ser secretario de energía.



La medida fue aprobada con 62 votos a favor y 37 en contra.



En sus audiencias de confirmación, Perry prometió defender los intereses de la agencia que en cierto momento prometió eliminar, y prometió escuchar los consejos de científicos del gobierno inclusive los que trabajan en el tema de cambio climático.



Perry fue gobernador de Texas 14 años. Ha dicho que está a favor de producción de energía inclusive de petróleo, gas, y recursos renovables como el viento y la energía solar.