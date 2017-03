Barack Obama recibirá el premio JFK al Coraje

BOSTON, Massachusetts(AP)

El ex presidente Barack Obama fue nombrado ganador del Premio John F. Kennedy al Coraje 2017, se anunció el jueves. "Me siento honrado de ser reconocido por una familia con un legado de servicio", dijo el exmandatario en su cuenta oficial en Twitter."El presidente Kennedy convocó a una nueva generación de estadounidenses a dar sus talentos al servicio del país", dijo su hija, Caroline Kennedy, en una declaración el jueves. "Con dignidad y coraje excepcionales, el presidente Obama ha llevado esa antorcha a nuestros tiempos, dando a jóvenes de todos los contextos un ejemplo que pueden emular en sus vidas".Caroline Kennedy, y el hijo de ésta, Jack Schlossberg, entregarán el premio a Obama el 7 de mayo en Boston.El premio es presentado anualmente a servidores públicos que han tomado decisiones valientes de consciencia sin importar las consecuencias profesionales y personales. Lleva el nombre del galardonado libro de John F. Kennedy de 1957 "Perfiles de Coraje", donde narra las historias de ocho senadores estadounidenses que arriesgaron sus carreras defendiendo posiciones impopulares."Enfrentando una oposición política incesante, el presidente Obama ha representado la definición de coraje que mi abuelo cita en las primeras líneas de 'Perfiles de Coraje': gracia bajo presión", dijo Schlossberg. "En sus dos términos en el puesto, representó a todos los estadounidenses con decencia, integridad y un compromiso inamovible con el bien general".La John F. Kennedy Library Foundation dijo el jueves que Obama es homenajeado "por su constante compromiso con los ideales democráticos y por elevar el estándar del coraje político en un nuevo siglo". Citó los ejemplos de la expansión del seguro médico para millones, la restauración de las relaciones diplomáticas con Cuba y su liderazgo en el pacto internacional para combatir el calentamiento global.El premio se entrega anualmente desde 1989. El ganador del año pasado fue el gobernador demócrata de Connecticut Dannel P. Malloy.Obama es el tercer ex presidente estadounidense en ganar el premio, junto con Gerald Ford y George H.W. Bush. Otros ganadores son el senador republicano John McCain, el exmandatario ucraniano Victor Yushchenko y el exlegislador demócrata Carl Elliott.