Niega juez suspensión a supuesto agresor de Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante la inexistencia de una orden de aprehensión en su contra, un juez federal decidió negar en definitiva la suspensión a Fabián España Moya, supuesto agresor de la senadora Ana Gabriela Guevara.



De acuerdo con el expediente de amparo 1117/2016, el juez Cuarto de Distrito de Distrito de amparo en materia Penal en la Ciudad de México decidió en sentencia interlocutoria, revocar definitivamente la medida que congelaba la posibilidad de que España Moya fuera aprehendido por presuntamente agredir a la funcionaria pública el pasado 11 de diciembre en la carretera Toluca-México.



Esto, debido a que hasta el momento no ha sido acreditada la existencia de una orden de aprehensión en contra del ex policía.



La delegación del Estado de México de la Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación por la agresión a la medallista olímpica.



La dependencia tiene una fotografía del rostro de Fabián España, quien fue identificado por Ana Gabriela Guevara como conductor de la camioneta en la que viajaban sus agresores y uno de los cuatro hombres que la golpearon.



La demanda de amparo fue admitida el pasado 24 de diciembre, en la que el juez fijó una garantía por 5 mil 500 pesos para que España Moya no pudiera ser detenido.



Con la sentencia emitida el 29 de diciembre, de librarse una orden de aprehensión, España Moya podrá ser detenido, sin embargo, las lesiones propinadas a la senadora no son calificadas como graves, por lo que de ser capturado podría recuperar la libertad mediante el pago de una fianza.



Por el momento, el juicio de amparo continuará en trámite hasta la realización de la audiencia constitucional el próximo 11 de enero para determinar si se le otorga o no la protección de la justicia federal.