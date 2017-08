CDMX: Hombre presuntamente mató y enterró a padre e hija al tratar de robar alcohol

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Elementos de la Fiscalía Regional de Ecatepec, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem), detuvieron al presunto homicida de un hombre de 57 años de edad, y de su hija, de 11 años, los cuales aparecieron quemados y enterrados en el patio de una casa en Tecámac.



Padre e hija habían sido reportados como no localizados el 23 de julio pasado, luego de llevarse a cabo un festejo familiar en un domicilio de la colonia Romusco, del poblado San Pablo Tecalco.



Ambos cuerpos fueron encontrados en un predio contiguo al domicilio donde se llevó a cabo el festejo.



El acusado fue identificado como Fredy “N”, de 33 años de edad, quien es sobrino político de la madre de la menor de 11 años.



La familia reportó la desaparición de ambas personas, luego de que se celebró una fiesta familiar que inició el sábado 22 de julio y se alargó hasta las primeras horas del domingo 23 de julio.



En un comunicado, la Fgjem informó que las investigaciones realizadas han permitido establecer que después de que los invitados se retiraron del inmueble, la menor de 11 años se quedó a pernoctar en este sitio, bajo el cuidado de su padre.



Presumiblemente, durante la madrugada del domingo, el imputado Fredy “N”, quien también había acudido al festejo, regresó al inmueble, presuntamente bajo los influjos de un estupefaciente, con la intención de continuar ingiriendo bebidas alcohólicas; al no encontrar ya a nadie, decidió ingresar al domicilio, de donde pretendía llevarse algunas botellas de alcohol.



Al parecer, la víctima de 57 años lo habría sorprendido, lo que generó una pelea entre ambos y posteriormente el detenido mató al hombre con un cuchillo.



Presuntamente, la menor fue asesinada porque fue testigo de la muerte de su padre.



Para tratar de no ser señalado como el responsable del doble homicidio, el acusado presuntamente trasladó los cuerpos a un predio junto al inmueble, donde, primero les prendió fuego y posteriormente los enterró.



Las autoridades ministeriales localizaron en la casa un cuchillo con sangre en su empuñadura, un juego de llaves de un auto, con sangre y una cobija en su interior.



Al detenido se le detectó una lesión por objeto punzocortante en la mano derecha, por lo que se solicitaron pruebas de genética.



Mediante pruebas, se identificaron rastros de sangre que iniciaban en el interior del inmueble y continuaban hacia el terreno contiguo.



El probable responsable de los asesinatos, Fredy “N”, se encuentra preso en el penal de Ecatepec y también enfrenta una orden de aprehensión por robo con violencia.