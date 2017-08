Rechazan senadores reducir impuestos a ricos

WASHINGTON D.C. (AP )

Senadores demócratas de independientes dijeron el martes que el proyecto de ley de reforma del código fiscal debe asegurarse de que la clase media no pague más impuestos.



Rechazarán cualquier intento de reforma que reduzca los impuestos “al 1% más rico” o acreciente la deuda pública, que alcanza los 20 billones de dólares.



La carta fue firmada por 45 de los 48 miembros del bloque demócrata.



La mayoría republicana en el Congreso se apresta a presentar su proyecto impositivo en septiembre, que promete reducir las tasas a empresas e individuos y a la vez eliminar muchas exenciones y deducciones.



Los demócratas dicen en su carta que esperan colaborar con los republicanos para promover las inversiones y modernizar el código desactualizado, pero las condiciones expresadas por la oposición difícilmente los atraerá, ya que cuentan con mayoría suficiente para aprobar su proyecto sin ayuda.



La reforma impositiva no debe beneficiar a los más ricos, que ya han recibido beneficios excesivos de sus ingresos económicos recientes, dice la carta, redactada por el titular del bloque, Chuck Schumer, y otros, y distribuida a la prensa. “La reforma impositiva no puede servir para encubrir los recortes impositivos a los más ricos”.



Los contornos del plan republicano son vagos, en el mejor de los casos, pero el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, ha dicho que no aspira a una ley impositiva amplia financiada mediante el déficit. Pero no les resultará fácil a los republicanos cumplir su promesa de reducir las tasas, dada la dificultad para eliminar las exenciones y deducciones arraigadas.



La reforma impositiva más reciente se remonta a 1986 y requirió un gran esfuerzo bipartidista para superar la oposición de los poderosos intereses creados.



Los jefes republicanos también pretenden rechazar otro requerimiento demócrata: del de seguir el procedimiento legislativo normal en lugar de la vía rápida.



Tres demócratas de estados ganados ampliamente por el presidente Donald Trump _Joe Manchin de Virginia Occidental, Joe Donnelly de Indiana y Heidi Heitkamp de Dakota del Norte no firmaron la carta. Los tres deben presentarse a reelección.