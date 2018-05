Peña aprovecha descanso y responde a usuarios en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El presidente Enrique Peña Nieto dedicó parte de su jornada de este 1 de mayo, día de descanso obligatorio al conmemorarse el Día del Trabajo, para interactuar con ciudadanos que siguen sus actividades a través de la red social de Instagram.



El mandatario -quien ya había dialogado con su seguidores a través de su cuenta en Facebook- publicó una fotografía en blanco y negro donde se le ve sentado vistiendo de traje y sonriendo. Al filo de las 19:00 la publicación tenía más de 20 mil 200 “me gusta” y 3 mil 500 comentarios.



Los comentarios de los usuarios que respondió el Presidente son en el sentido de que es el mandatario más criticado “injustamente” o que “ha sido el más tolerante”. A una usuaria Peña Nieto respondió: “Gracias por tu honestidad. Un fuerte abrazo”.



A lo largo del rato que respondió a los comentarios, Peña Nieto utilizó "emoticones" de corazones, gafas oscuras, besos, para saludar, agradecer o bromear con sus seguidores. Uno le dijo que era "el suegro de México” y respondió con un "emoticón" de desagrado.



El usuario fernandollaviery escribió: “Pocos son capaces de entender los cambios necesarios que has hecho para México”. Peña respondió: “Gracias”.



Peña Nieto envió abrazos y saludos a quienes les decían “lo amo” o se decían en sus mensajes que eran sus “fans”. El usuario aldo_gzm escribió: “Milord, usted siempre con buen porte. Rifese un trajesito para andar bien pingüino como usted ¿no?”. El Presidente le respondió: “Es la percha”.



La usuaria cf_sfs_sebs._ le escribió: “Soy la única que no le responde lo quiero mi lord hermoso bebé guapo @epn yo siempre lo apoyo, sino me cree vea mis historias destacadas ;)”. El presidente Peña Nieto le comentó: “Eres correspondida”, acompañada con un emoticón de corazón.



A quienes le preguntaron cuando será México campeón del mundo en futbol, Peña respondió que en 2018; a quienes le preguntaron si estaba viendo los partidos de la Champions respondió: “No sé si le alcance al Bayern”.



La usuaria frxda_ escribió el mensaje que decía: “Espero algún día responda un comentario mío, saludos señor presidente”, a lo que Peña Nieto respondió: “¿Qué tal hoy?”.



Y quienes les decían que lo amaban en Instagram, el mandatario respondió "ámame en Twitter".