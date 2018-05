Anaya llama a AMLO explicar alianza entre PRI y Morena

(El Universal)

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición 'Por México al Frente', llamó al candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, a explicar la alianza entre el PRI y Morena en el Senado, informa El Financiero Y es que con ello, dijo, se avalaron los comisionados del INAI afines al PRI, se evitó aprobar la eliminación del fuero y el anuncio de que perdonará, en caso de llegar a la Presidencia, a los corruptos de éste y otros gobiernos.Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, dijo que de su parte no habrá pacto de impunidad con el presidente Enrique Peña Nieto, ni pacto cupular para derrotar a su opositor de Morena, Andrés Manuel López Obrador."No a acuerdos cupulares bajo ninguna circunstancia, sí al voto útil y no a un pacto de impunidad, yo estoy dispuesto a recibir en el proyecto a la gente de buena voluntad que se quiera sumar al proyecto para que podamos ganar y tener rompamos el pacto de impunidad.Bajo ninguna circunstancia estaría yo dispuesto a realizar un pacto de orden cupular, no creo en ello y estoy en contra del pacto de impunidad", afirmó.¿Entonces con el Presidente (Peña Nieto) no?- Bajo ninguna circunstancia en un acuerdo cupular ni con él ni con los líderes ni con los candidatos. Estoy en un acuerdo con la gente, con los ciudadanos.En conferencia, al salir de la firma del pacto con el movimiento MxporlaNiñez, Anaya Cortés rechazó ser el candidato de la "continuidad" y de ser parte del llamado PRIAN, pues dijo que no puede aliarse ni sentarse a platicar con quienes me han querido sacar de la contienda electoral."Nosotros nos oponemos a lo que representa el actual gobierno. Ustedes ha sido testigos de cómo este gobierno se ha empeñado en sacarme de la contienda, afortunadamente no lo han logrado. Vamos a ganar la elección de manera contundente", asentó.Anaya reiteró que su intención de meter a la cárcel al presidente Peña Nieto en caso de que haya actos de corrupción cometidos por éste, pues indicó, que él no cree en los pactos de impunidad.El pasado viernes, en el marco de la reunión que sostuvo el panista con los consejeros consultivos de Citibanamex, dijo que estaba "absolutamente" abierto a construir un diálogo con sus opositores con altura de miras para ganar el 1 de julio.Ricardo Anaya manifestó de manera expresa su disposición a hablar directamente con el presidente Enrique Peña Nieto para “construir” una alianza que derrote a Andrés Manuel López Obrador, informa Proceso.“Yo esperaría que transcurran por la vía de la altura de miras y del patriotismo. Esta no es una elección más. En esta elección realmente está en juego el futuro del País. Y está muy claro en los números que nuestra coalición es la única que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador.“Entonces –añadió– yo lo que espero es que haya sensatez, que nos podamos sentar a la mesa a construir durante los próximos 65 días que restan de campaña. No me voy a ocupar de andar peleando con el PRI, me voy a ocupar de contrastar con López Obrador, que es a quien le tenemos que ganar esta elección”.“Yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del País”, agregó el candidato de la coalición Por México al Frente.Hace unos meses, Anaya dijo que sí metería a la cárcel a Enrique Peña Nieto, si se demuestra que cometió actos de corrupción.“Por supuesto que sí, ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro País. Aquí, el que la haya hecho la tendrá que pagar y, por supuesto, incluye al presidente de la República, Enrique Peña Nieto”, expresó Anaya al ser cuestionado directamente por la prensa, sobre si estaría dispuesto a encarcelar a Peña Nieto, ya como mandatario si es que gana las elecciones del 1 de julio.