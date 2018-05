"¿Quién paga esta publicidad?": Ustedes ponen el documental, nosotros palomitas: Clouthier

(El Universal)

Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió hacer un ejercicio al que denominó "Netflix and chill democrático", en el que invita a los productores del documental "Populismo en América Latina", que supuestamente utiliza la imagen del tabasqueño, a mostrar dicho material.



"Juntos hagamos una gran presentación con bombo y platillo", "nosotros ponemos las palomitas y ustedes el documental. No le tenemos miedo al diálogo y deploramos la censura", dice Clouthier en un video difundido en redes sociales.



Además, la coordinadora de campaña de López Obrador aclaró que el tabasqueño no busca censurar el documental, realizado por la casa productora "La División", sólo quieren saber "quién paga esta publicidad, es muy diferente saber de dónde viene el dinero para promocionar algo a censurar una situación".



Sobre la supuesta censura que acusan los productores, Clouthier dice que "nada más falso".



Desde la semana pasada, algunos camiones y parabuses se llenaron con publicidad de la serie "Populismo en América Latina", en donde se utiliza la imagen de López Obrador, quien denunció que el documental era parte de la "guerra sucia" de la campaña presidencial.