Visita vicepresidente Pence área fronteriza en medio de protestas

Mexicali, Baja California(.)

La visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al condado Imperial, en California este lunes por la mañana, fue aderezada con manifestaciones de ambos lados de la frontera.



Pence arribó al sector de El Centro de la Patrulla Fronteriza, donde tuvo una reunión con personal encargado de vigilar la frontera, y luego se dirigió a la zona donde se construye la ampliación de la Garita Centro de Calexico y la reposición del cerco



fronterizo.



Con pancartas de "No Wall Of Hate" (No al muro del odio) fue recibido en Calexico, junto con otras pancartas con la leyenda "Air Pollution, asthma rates, Salton Sea" y de "No Border Wall" por el Comité Cívico del Valle, buscaban atraer la atención del vicepresidente, sobre las prioridades que los ambientalistas consideran que existen en esta región.



Antes de llegar a la frontera, el vicepresidente recibió un trozo de metal del antiguo cerco fronterizo que fue retirado como "souvenir", en un evento en el cuartel de la Patrulla Fronteriza, en la ciudad de Imperial.



Durante este evento estuvo acompañado de Pete Flores, director de Operaciones de las Aduanas del Sur de California, así como de Gloria Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza del Sector de El Centro, con quienes sostuvo una reunión de trabajo.



Para las 13:00 horas, los vuelos de varios helicópteros de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) alertaron sobre la llegada de Pence.



Acompañado de varios vehículos blindados, ambulancias, máquinas extintoras, vehículos de asalto urbano entre otras unidades de emergencia, la camioneta de vicepresidente arribó a la zona de la construcción.



Del lado mexicano, una comitiva de unos 40 migrantes encabezados por Sergio Tamai, representante de Ángeles Sin Fronteras en Mexicali, realizó una manifestación y quemó una piñata de un payaso con el rostro de Donald Trump.



Con gritos de "No Al Muro" y "Fuera Trump", los manifestantes estuvieron frente a la zona de labores donde repone el cerco fronterizo y se instala la nueva barrera de 9 metros de alto, esto, a pesar de un operativo de seguridad montado por la Policía Federal, Municipal y Estatal, del lado mexicano.



Durante las manifestaciones, los migrantes encabezados por Sergio Tamai se hicieron de palabras con trabajadores de la construcción, a quienes llegaron a lanzar piedras y tierra, particularmente al operador de una máquina que instala los cimientos del nuevo cerco.