Toma Yunes posesión formal de casa expropiada de Duarte

(SUN)

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares tomó posesión formal de una vivienda en el municipio de Tlacotalpan que fue expropiada a presuntos prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, preso en Guatemala.



En transmisiones en vivo por sus redes sociales y ante medios de comunicación, el mandatario recibió la casa y de manera inmediata la entregó al Instituto Veracruzano de la Cultura y a la Secretaría de Turismo y Cultura, las cuales deberán habilitarla como biblioteca y en un futuro como un museo.







El inmueble cuenta con una superficie de 522 mil metros cuadrados y está en el corazón de Tlacotalpan, declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a que conserva casi intacta su arquitectura original.



En su mensaje, afirmó que de acuerdo al decreto de expropiación la casa con paredes de adobe y techos de teja, será destinada a la instalación y funcionamiento de un centro cultural y biblioteca.



Ante el alcalde de Tlacotalpan, Homero Gamboa y el secretario de Turismo, Leopoldo Domínguez, adelantó que su administración analiza la posibilidad de convertir la vivienda en un museo donde se exhiban las obras de arte que han logrado quitar al ex gobernador Duarte de Ochoa.



“Será destinada a un centro cultural y social, a los vecinos, decirles que no tengan ninguna preocupación, la casa tendrá un buen fin, dijo.



La habitación estaba a nombre y de Claudia Patricia Grajales Romo, esposa del empresario Francisco García y quien según Yunes Linares eran prestanombres de Duarte.



Hace una semana, Yunes Linares emitió un decreto expropiatorio de la vivienda, en el cual se comprometió a pagar una indemnización cercana a los tres millones de pesos; sin embargo en declaraciones a medios aseguró que no pagará nada porque los dueños saben que la adquirieron con “dinero sucio”.



En la ceremonia, Yunes aseguró que Duarte de Ochoa realizaba en esa casa grandes fiestas, donde "celebraba la gran corrupción".