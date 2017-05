Monterrey: Develan busto de padre de Carlos Salinas de Gortari

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El alcalde panista de Agualeguas, José Luis García Montemayor, encabezó una ceremonia para la develación de un busto en homenaje a don Raúl Salinas Lozano, un personaje que toda su vida militó en el PRI y que entre los cinco hijos que tuvo destaca el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.



La celebración se llevó a cabo en una pequeña explanada a un costado del Palacio Municipal, con motivo del centenario de quien fuera secretario de Industria y Comercio y Senador de la República e incluso fuera considerado en el proceso para la sucesión del ex presidente Adolfo López Mateos.



Por tener otros compromisos no acudió su hijo Carlos Salinas de Gortari, mientras que Raúl, otro de sus hijos, faltó por estar convaleciente de una operación en la cadera, comentó un amigo de la familia.



Únicamente estuvieron Adriana y Sergio Salinas de Gortari, quienes agradecieron al munícipe el reconocimiento a su padre.



El alcalde defendió la realización del busto en reciprocidad al apoyo que, dijo, don Raúl siempre dio al municipio al gestionar una presa que llevará su nombre, la carretera a General Treviño y una escuela secundaria entre otros proyectos.