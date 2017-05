Retiran prisión preventiva al ex gobernador interino Flavino Ríos

XALAPA, Veracruz(SUN)

Al ex gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, le fue retirada la prisión preventiva y con ello no regresará al penal de Pacho Viejo; el priista fue acusado de prestar un helicóptero a Javier Duarte de Ochoa.



El Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJ), en contra parte, le dictó como medidas cautelares una fianza de 5 millones de pesos, el retiro de su pasaporte y la prohibición de abandonar el distrito judicial de Xalapa.



El magistrado presidente del TSJ, Edel Humberto Álvarez Peña, reveló que la decisión fue tomada por un juez e incluso, antes de que saliera del hospital Los Ángeles por un problema cardiaco.



"Se le pidió una fianza de 5 millones de pesos, se le retiró el pasaporte y se le pidió que no dejara el distrito judicial de Xalapa, concretamente esas son las condiciones para que él pudiera salir y cambiarle la medida cautelar".



La juez de control del penal de Pacho Viejo, Alma Aleida Sosa Jiménez, dictó a Ríos un año de prisión preventiva como medida cautelar, al considerar el riesgo de que el ex gobernador interino se dé a la fuga.



El pasado 12 de marzo, Ríos Alvarado fue arrestado por su presunta colaboración en la huida de Javier Duarte, y puesto a disposición de una juez de control, donde fue acusado de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.



Sin embargo, semanas después fue sacado de la penitenciaria e internado en un hospital de la ciudad de Xalapa debido a problemas del corazón. En el hospital Los Ángeles fue intervenido quirúrgicamente del corazón y posteriormente enviado a su domicilio.



Por ello, el magistrado negó que se trate de una negociación política y señaló que la decisión tomada por el juez fue "un oficio preocupante" del servicio médico que hablaba de la salud del ex gobernador.



"Ya llevaba varios días en el hospital, entonces, al parecer había una situación inquietante y el juez ocupo su criterio y cambió la medida cautelar", dijo.



Ríos Alvarado es señalado por haber facilitado un helicóptero oficial a Duarte, quien desapareció poco después de haber hecho pública su renuncia y a quien se le buscaba por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.



En una entrevista radiofónica, Ríos reconoció el pasado noviembre haber dado las facilidades a Duarte para su traslado a la ciudad de Coatzacoalcos, pero señaló que desconocía la orden de detención contra el ex gobernador.