Múltiples apuñalados durante ataque en universidad de Texas

Stabbing here on UT campus. Please be safe yall. pic.twitter.com/zZG7hz6MIm — Tarzan (@richhomie_qu4d) 1 de mayo de 2017

BREAKING: Emergency responders: 1 dead in stabbings on University of Texas campus, 3 transported with possibly serious injuries. — The Associated Press (@AP) 1 de mayo de 2017

Picture of the suspect outside Gregory. pic.twitter.com/fEQQxscXhm — The Daily Texan (@thedailytexan) 1 de mayo de 2017

Múltiples personas fueron apuñaladas, dejando al menos una muerta, en la Universidad de Texas en Austin, dijeron paramédicos, según reporta NBC Una persona está bajo custodia, dijo mediante su cuenta de Twitter el departamento de policía de Austin.Los médicos estaban en el campus, cerca del gimnasio Gregory, y respondieron inmediatamente a las llamadas sobre el ataque.UT Austin publicó una declaración en Facebook confirmando que el sospechoso estaba bajo custodia. También reporta que "no hay ninguna amenaza adicional inmediata al campus".