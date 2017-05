Denuncia Uber impedimento para registrar plataforma en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La app de transporte, Uber, denunció que en Jalisco, su representante legal en el país se presentó el viernes en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad del Estado local para continuar con el registro como Empresa de Redes de Transporte (ERT), de acuerdo con lo establecido en la “Convocatoria Para La Emisión De Autorizaciones Para El Funcionamiento De Empresas De Redes De Transporte" del 29 de noviembre de 2016.



El representante de la empresa acudió a las oficinas de Semov ubicadas en calle 2, para iniciar, en tiempo y forma, el proceso de autorizaciones para Prestar Servicios de Transporte de Pasajeros bajo Demanda Mediante Aplicaciones Móviles, que requieren sus socios-conductores de acuerdo a la "Convocatoria para otorgar Autorizaciones para Prestar Servicios de Transporte Público de Pasajeros bajo Demanda Mediante Aplicaciones Móviles” del 2 de marzo de 2017. En ambos lugares se les solicitó acudir a la oficina de la Dirección de Concesiones y Permisos en donde esperaron por más de 4 horas sin ser recibidos.



“En Uber tenemos toda la intención de ayudar a nuestros socios conductores a obtener su autorización para prestar el servicio, con la finalidad de no afectar sus ingresos ni la movilidad de Guadalajara. Desafortunadamente hoy las autoridades no nos recibieron, pero seguiremos trabajando en conjunto para mejorar la movilidad del Estado”, mencionó un vocero de la empresa en boletín.



Aunque las autoridades anunciaron que extenderían el proceso de registro, "al día de hoy, no tenemos conocimiento de alguna reforma a los plazos establecidos en las Convocatorias. Por esto, Uber se presentó ante las autoridades e intentó registrarse para cumplir sus obligaciones dentro de las fechas establecidas", dijo la empresa.



Uber informó a todos sus socios conductores que será la misma empresa la que coordinará con Semov el proceso de registro de los socios conductores, como se lo permiten las convocatorias emitidas.