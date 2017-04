Automovilista que chocó en CDMX es hijo de ex judicial

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El conductor del automóvil BMW que chocó la madrugada del pasado viernes en Paseo de la Reforma, identificado como José Salomón “N”, es hijo del ex comandante de la Policía Judicial capitalina, José Luis Villuendas Álvarez, quien estuvo involucrado en delitos de robo, violencia moral y privación ilegal de la libertad.



En 2002, la empresa de seguridad privada del ex mando, con razón social Servicios Programados de Seguridad S.A de C.V., ganó la licitación para vigilar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



No obstante, fue encarcelado tras ser acusado de "falsedad de declaraciones" ante un problema financiero, pero le otorgaron su libertad al no existir pruebas.



Los cuerpos de los pasajeros del vehículo que conducía el hijo de Villuendas fueron entregados este sábado a sus familiares. Después de hacerles la necropsia de ley en el Instituto de Ciencias Forenses, los cadáveres fueron identificados como Luis García Heredia, Carlos Martínez Zorrilla, Carla Saldaña Sánchez y Claudia Reyes Millán.



Los resultados de los estudios refirieron que la causa de las muertes fue un conjunto de traumatismos. Los estudios toxicológicos tardarán entre 6 y 10 días en tener resultados.