Panel del Senado votará sobre Gorsuch

WASHINGTON D.C. (AP )

Un panel del Senado estadounidense inicia el lunes una semana de intensos debates partidistas sobre el postulado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema.



Se espera que la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, dominada por los republicanos, respalde la nominación de Neil Gorsuch y la envíe al pleno del Senado, donde los demócratas están acumulando los votos necesarios para boquearla con una maniobra dilatoria. Si eso sucede, se espera que el líder de la mayoría republicana Mitch Mitchell trate de cambiar las reglas del Senado para confirmar a Gorsuch.



El jefe del panel judicial Chuck Grassley elogió a Gorsuch y dijo en una reunión de la comisión que las audiencias de confirmación en marzo les dieron a los senadores una oportunidad de "ver de cerca lo serio, elocuente y humilde que es".



Se espera que los demócratas en la comisión usen la votación como oportunidad para expresar sus preocupaciones. Varios miembros han dicho que votarán contra Gorsuch, argumentando que no dio respuestas lo suficientemente específicas en las audiencias de confirmación, ha fallado con demasiada frecuencia en favor de corporaciones contra trabajadores y no sería una voz lo suficientemente independiente contra Trump, que lo nominó el 31 de enero.



El demócrata de mayor rango en la comisión, la senadora Dianne Feinstein, no ha dicho aún cómo votará.



Gorsuch es un juez de 49 años de la corte federal de apelaciones en Denver cuyos fallos conservadores le hacen heredero intelectual del magistrado al que remplaza, el difunto Antonin Scalia.



Los demócratas, encabezados por el líder de la minoría Charles Schumer, han prometido loquear la nominación, lo que ha enfurecido a los republicanos, que argumentan que la medida es sumamente perjudicial para nominaciones a la Corte Suprema.



Se espera que McConnell responda a una maniobra dilatoria demócrata cambiando unilateralmente las reglas del Senado para reducir el requerimiento de 60 votos a mayoría simple entre los 100 miembros del senado.



Aunque un cambio así puede parecer de simple procedimiento, es conocido en el Capitolio como la "opción nuclear" porque representaría un drástico alejamiento de normas de bipartidismo y colegiatura en la cámara.



Permitiría que todos los postulados futuros a la Corte Suprema fueran confirmados sin tener en cuenta las objeciones de la minoría. Y senadores de ambos partidos dicen que el cambio de reglamento conduciría finalmente a la eliminación total del partido minoritario de bloquear una ley mediante la maniobra dilatoria, uno de los pocos mecanismos que quedan en pie para obligar a la cooperación entre partidos en el Congreso.