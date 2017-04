La mayoría en EU apoya investigar los nexos Trump-Rusia

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Una ligera mayoría de los estadounidenses está a favor de una investigación independiente sobre los lazos entre el equipo de campaña del entonces candidato presidencial Donald Trump con el gobierno ruso, según una nueva encuesta realizada por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.



El sondeo mostró que la opinión pública está fuertemente dividida a lo largo de las líneas de sus respectivos partidos en torno la controversia que ha llevado al Congreso a conducir las investigaciones.



En medio de las dudas en Washington, que han obligado a la renuncia de un alto funcionario de Trump y al escrutinio de otros, la mayoría de los estadounidenses dicen estar al menos algo preocupados por la posibilidad de que el equipo de campaña del empresario republicano haya sostenido contactos inapropiados con el gobierno ruso. Menos de la mitad dicen que están muy preocupados.



Más de tres cuartos de los demócratas están a favor de una investigación independiente sobre los vínculos con Rusia, mientras que apenas un cuarto de los republicanos la apoyan.



En general, el 52% de los estadounidenses están a favor de la pesquisa, mientras que el 23% se opone. Otro 22% opinó que no apoya ni se opone a una investigación.



Cuando se les preguntó si apoyaban una investigación independiente sobre el tema de la intromisión de Moscú en la campaña presidencial de 2016, los estadounidenses se mostraron divididos en proporciones similares.



"Rusia siempre ha sido un enemigo de Estados Unidos y de la democracia en todo el mundo", opinó John Dodd, de 68 años. "Todos los días enciendo las noticias y siento que hay más por saber. Por el bien de nuestro país, espero que no lleven a ninguna parte, pero me temo que sí".



Las dudas sobre los posibles lazos entre los allegados de Trump y los funcionarios rusos han perseguido a la Casa Blanca. Desde julio, el FBI ha estado realizando una investigación de contraespionaje sobre la interferencia de Rusia en las elecciones y una posible coordinación con el equipo de Trump.



Las comisiones de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado, dirigidas por legisladores republicanos, también están investigando. Algunos líderes demócratas piden una investigación independiente porque según ellos, las pesquisas del Congreso, en particular la investigación de la cámara baja, han sido contaminadas por la interferencia política de la Casa Blanca.

El presidente ha negado firmemente cualquier acercamiento inadecuado con Rusia.



Según la encuesta, 44% de los estadounidenses dicen estar muy o extremadamente preocupados de que Trump o su equipo de campaña hayan tenido contactos inapropiados con el gobierno ruso. Otro 18% dijo estar algo preocupado, y el 36% dijo que no está muy preocupado o que no está preocupado en absoluto.



"La elección fue manipulada. Los rusos la robaron para Trump", opinó Lamar Walker, de 47 años, demócrata de LaGrange, Georgia. "Este hombre tiene ahora los códigos para desatar una guerra nuclear, pero lo único que le importa es el muro, los mexicanos y el golf. Dijo que iba a hacer a Estados Unidos grande de nuevo, pero yo no he visto una sola cosa que él haya hecho por un país más grande".



La encuesta AP-NORC se realize a mil 110 adultos entre el 23 y el 27 de marzo, usando una muestra del panel AmeriSpeak del NORC, creado para que sea representativo de la población estadounidense. El margen de error es de más/menos 4 puntos porcentuales.



Las entrevistas fueron realizadas en línea o bien usando teléfonos fijos o celulares.



En Internet: AP-NORC: http://www.apnorc.org