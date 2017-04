Republicanos nerviosos por fracaso de su propuesta de salud

WASHINGTON D.C. (AP )

El fracaso del proyecto de seguro de salud de los republicanos en la Cámara de Representantes muy bien puede haber transformado el tema que el partido usó desde hace tiempo para fustigar a los demócratas en la pesadilla política republicana.Desde que la reforma de salud del entonces presidente Barack Obama fue promulgada en el 2010, los republicanos han culpado a los demócratas por el alza de las primas de los seguros médicos y menores opciones de seguros y médicos en muchos mercados.Anular la ley de Obama fue una importante promesa de campaña del Partido Republicano que le ayudó a tomar control de la cámara baja ese año, el Senado en el 2014 y elegir a Donald Trump a la presidencia en noviembre.Pero ahora que controlan la Casa Blanca y el Congreso, se muestran incapaces de cumplir sus promesas. En lugar de ello, están barriendo los escombros de un proyecto fallido, odiado tanto por moderados como la extrema derecha del partido, que ha desatado una guerra civil entre Trump y el ultraderechista Freedom Caucus dentro del bloque republicano y amenaza con malquistar a su base de votantes.Muchos republicanos dicen ahora que son responsables por el asunto del seguro médico."Si uno dice: 'Es el Obamacare, está fallando', la gente puede decir 'Bueno, nosotros los elegimos a ustedes para resolverlo''', dijo Tom Davis, un ex congresista republicano que encabezó el comité de campaña del partido para la Cámara de Representantes."Tenemos la cámara baja, tenemos el senado, la Casa Blanca", dijo David Winston, un estratega republicano que asesora a líderes congresionales. "La gente espera victorias".Davis, Winston y otros en el partido apuntan que falta mucho tiempo para las elecciones de noviembre del 2018. Es ahí que los republicanos tendrán que defender sus mayorías en el Congreso, así que éxitos republicanos en recortes de impuestos e infraestructura que afecten la economía y los empleos pudieran contrarrestar su fracaso en la ley de salud.Además, los líderes del partido esperan producir una nueva propuesta de ley de salud. No está claro cómo lo harán sin concesiones a los demócratas, que en estos momentos no tienen motivaciones para ayudar a los republicanos a salir del pantano. Eso pudiera cambiar si los demócratas xdeciden que un acuerdo es mejor que arriesgarse a que los votantes les culpen y la ley de Obama si las primas suben y los números de aseguradoras declinan considerablemente.