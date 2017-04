En México, 50% de feminicidios de AL: Olamendi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Patricia Olamendi Torres, integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica, aseguró que pese a que más del 50% de los feminicidios en América Latina ocurren en México, nuestro país carece de instancias especializadas en violencia de género.



“En el mundo tres de cada 10 mujeres son violentada, mientras que en México siete de cada 10”, sostuvo al presentar en la Cámara de Diputados su libro “El Feminicidio en México”.



Aseguró que en el país no se tiene un sólo juzgado o tribunal especializado en violencia de género, por lo que se envía a las víctimas a cualquier juzgado para atender su caso.



Por eso, aseguró, que derivado de la carencia de instancias especializadas en violencia de género, se registran casos como el del juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito en Veracruz, quien otorgó en días recientes un amparo a Diego Cruz Alonso, integrante del grupo conocido como "Los Porkys", acusado de haber violado a la menor Daphne Fernández, en enero de 2015.



Acusó que el 95% de las violaciones contra menores no se investiga, y este caso ha dejado de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres víctimas de abuso y violencia sexual ante la complicidad de delincuentes y autoridades.



Olamendi Torres lamentó que en México se deje a las autoridades estatales y municipales atender sus casos de feminicidio, pese que a que existen entidades en las que su congreso local no ha legislado en la materia.



“No más del 20% de los municipios cuentan con una unidad de atención a la violencia, y la mayoría son dirigidas por organizaciones no gubernamentales”, sentenció.



Añadió que, de acuerdo a estudios sobre feminicidios en el Estado de México, el 40% de las mujeres violentadas y asesinadas, solicitaron apoyo a las autoridades o acudieron a un hospital, y no fueron atendidas.



Reconoció que la Cámara Baja ha etiquetado recursos para prevenir y erradicar la violencia de género, pero no se visibilizan ya que en el país no se cuenta con más de 50 refugios para atender estos casos.