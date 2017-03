Yo sí conozco al PRD, dice Miguel Barbosa a Alejandra Barrales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, arremetió contra la lideresa de su partido, Alejandra Barrales Magdaleno, a quien señaló de tener una estrategia para apoyar al PAN rumbo al 2018 y que ella sea la candidata de la alianza PAN-PRD en la Ciudad de México.



En conferencia de prensa, donde fue arropado por líderes de corrientes de Militantes de Izquierda, el senador respondió a lideresa que él sí conoce al PRD, “conozco su programa, conozco sus principios y la que no conoce eso es Barrales porque se ha alejado del partido”.



El martes, la presidenta Barrales aseguró que Barbosa dejó de representar al PRD por su apoyo abierto a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018.



Barbosa respondió que él nunca ha tenido satisfecho a la ahora dirigente del Sol azteca, pues desde que comenzó la actual la LXIII Legislatura, Barrales Magdaleno –en su calidad de senadora- quería ser la coordinadora de la bancada del PRD en el Senado, “pero solo tenía el apoyo de Angélica de la Peña, la senadora e integrante de la corriente Nueva Izquierda.



“Si cuando me estaba muriendo a finales de 2013, ella (Barrales) quiso ser la coordinadora”, aseveró.



Emplazó a la presidenta nacional del partido a que detenga el colapso del sistema de afiliación perredista y a decir públicamente si ella quiere una alianza PAN-PRD en el 2018 y que ella sea la candidata en la Ciudad de México por dicha coalición. “Esa es la estrategia de Barrales”, indicó.



El senador Barbosa aclaró que no está preocupado por una posible dimisión de la coordinación del PRD en el Senado, pues se dijo seguro de tener el apoyo mayoritario del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara Alta y, de lo contrario, se defenderá en tribunales electorales.



“No me tiemblan las piernas, una porque es de titanio, la otra porque se apoya con la de titanio”, bromeó.



El senador que milita en la corriente Militantes de Izquierda se declaró abiertamente un promotor de Andrés Manuel López Obrador para el 2018.