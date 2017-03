Denuncian que afiches en base aérea de EU son sexistas

HAMPTON, Virginia (AP)

Las autoridades bajaron unos afiches en la base aérea de Langley en Virginia tras denuncias de que eran machistas y parcializados hacia personas religiosas.



La National Organization for Women (NOW, Organización Nacional de Mujeres) y la Military Religious Freedom Foundation (Fundación Militar para la Libertad Religiosa) rechazaron las pancartas, que contenían frases sacadas de un manual de instrucción de 1955.



Según medios de prensa, la fundación pidió primero que se bajaran los carteles, pero la Fuerza Aérea rechazó la solicitud. El 9 de febrero la NOW se sumó a la denuncia. Ambas organizaciones sostuvieron que los textos hablan sólo de hombres, y enfatizan lemas religiosos.



Un afiche, por ejemplo, decía: "Los hombres no pueden vivir sin fe, aparte de breves instantes de desesperación y anarquía".



La portavoz de la base Malinda Singleton dijo que las autoridades examinaron los afiches y determinaron que "las menciones al género masculino incluidas en el texto interfieren con la intención de transmitir un mensaje de integridad personal".