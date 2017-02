Trump ofreció ayuda a EPN, no amago, según transcripción de CNN

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cadena CNN divulgó una versión diferente de la conversación telefónica entre Peña Nieto y Donald Trump, señalando que según una transcripción a la que tuvo acceso, Trump ofreció a Peña ayuda para combatir a los cárteles, pero criticó al gobierno mexicano por no lograr controlarlos.La agencia AP publicó por su parte lo que se entendería como un amago de enviar tropas a México por parte del presidente de los Estados Unidos."Ustedes tienen algunos hombres duros en México (delincuentes) con los que necesitan ayuda. Nosotros estamos dispuestos a ayudar con esta gran tarea, pero tienen que ser dejados fuera de combate y ustedes no han hecho un buen trabajo dejándolos fuera de combate", dijo CNN citando la transcripción.Sobre este reporte, el vocero Sánchez dijo "me suena más lógico".Esta es la transcripción que publica originalmente CNN "You have some pretty tough hombres in Mexico that you may need help with. We are willing to help with that big-league, but they have be knocked out and you have not done a good job knocking them out."