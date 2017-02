Ve Cancillería "mala intención" en versiones sobre amago de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Relaciones Exteriores negó versiones difundidas este día en torno al tono de la conversación entre el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto , y su par estadounidense, Donald Trump. Dichas versiones apuntan que Trump habría amagado con enviar tropas a México para combatir al narcotráfico durante la llamada telefónica que sostuvo con el presidente mexicano.En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la cancillería señala que dichas versiones, provenientes de la periodista Dolia Estévez y AP, están basadas en absolutas falsedades y “con evidente mala intención”.Asegura que durante la llamada, Peña Nieto fue claro y enfático en señalar las diferencias de posiciones respecto a algunas afirmaciones hechas por Trump en público.“El tono fue constructivo y se llegó al acuerdo entre los presidentes de seguir trabajando y de que los equipos se seguirán reuniendo de manera frecuente para construir un acuerdo que sea positivo para México y para Estados Unidos”, se lee en la nota de prensa.Refiere además que las versiones que salen, citando a fuentes confidenciales “de ambos lados de la frontera” no son tales, pues “sólo el presidente y el canciller participaron en esa llamada” y ninguno de ellos refiere conocer a esa periodista.Dolia Estévez, corresponsal en Washington, señaló en entrevista con la periodista Carmen Aristegui que Donald Trump humilló a Enrique Peña Nieto cuando ellos tuvieron una conversación telefónica la semana pasada, conversación a la que ella tuvo acceso, relató.“Fue una conversación muy ofensiva donde Trump humilló a Peña Nieto. Obtuve información confidencial de fuentes de alto nivel, que pude corroborar, sobre el contenido de la conversación que sostuvieron Trump y Enrique Peña Nieto el viernes pasado”, expuso la comunicadora quien ha cubierto por años la Casa Blanca.“Trump le dijo a Peña Nieto que no necesita a México ni a los mexicanos, en un tono amenazante, e incluso se quejó del trabajo que hace el Ejército Mexicano contra el narcotráfico y sugirió que si son incapaces de combatirlo quizá tenga que enviar tropas para que asuman esta tarea”, expuso.“No necesito a los mexicanos, no necesito a México, vamos a construir el muro y ustedes van a pagar, les guste o no. Yo realmente ni quería ir a México en agosto pasado, afirmó Donald Trump, pero que lo convenció uno de sus asesores más influyentes”, agregó Dolia Estévez.Ante los embistes que el presidente de los Estados Unidos le hizo a Peña Nieto, según la periodista, éste último sólo balbuceo, e incluso intentó explicar que nuestro País busca una relación constructiva con EU.También, Estévez dijo que en realidad la llamada duró unos 20 minutos, pero que se prolongó a una hora debido a que ambos mandatarios utilizaban un intérprete.