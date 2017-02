Acusan a joven autista de matar a su madre

GREENVILLE, Carolina del Sur (AP)

Un joven autista que, según las autoridades, mató a su madre a puñaladas cuando tenía 13 años será enjuiciado como adulto, se informó en Carolina del Sur.



Isabel Zuluaga, de 44 años, fue hallada muerta dentro de su casa de Simpsonville en septiembre del 2015, después de que fue apuñalada al menos 28 veces, de acuerdo con medios noticiosos.



El joven ahora tiene 14 años. The Associated Press generalmente no identifica a juveniles que son acusados de crímenes.



Los investigadores dicen que el niño confesó su crimen después de decir, inicialmente, que desconocía qué le pasó a su madre.



De ser hallado culpable, enfrentaría una sentencia de al menos 30 años. Si hubiera sido enjuiciado como menor, hubiera quedado en libertad a los 21 años.