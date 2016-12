7 tips para no subir mucho de peso este fin de año

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ya pasaron los brindis de fin de año, el pavo, los romeritos, pero todavía faltan las reuniones con amigos, las vacaciones y, por supuesto, el atascón de fin de año y la rosca de reyes. Es fácil perderse entre tanta felicidad, bebida y comida, así que por eso deberás poner más atención a lo que le metes a tu cuerpo.



Planea, planea, planea:



Planea tus tiempos para hacer ejercicio para que no te los pierdas. Si sabes que tienes una reunión después del trabajo y no puedes pasar al gym, levántante más temprano para hacer ejercicio en la mañana. Y si sabes que vas a comer un montón en fin de año, realiza un entrenamiento para quemar el doble de calorías como el HIIT o kickboxing.



Atáscate:



Pero recuerda, estas fiestas y reuniones sólo duran un par de días, no 2 meses. Por una vez que lo hagas no vas a morir, así que atrévete a disfrutar de la pierna y la sidra. Sólo asegúrate de limitar el chocolate o la chela con los amigos si es que puedes hacerlo.



Evita las botanas:



¿Para qué te haces? Llenarte con papitas y botanas no es necesario si sabes que se viene un buen festín. De hecho, además de hacerle cacho a lo mero bueno, también evitarás las calorías de más de ese tipo de alimentos artificiales.



No te saltes comidas:



nunca vayas con hambre a una reunión o fiesta. Sé que el punto de fin de año es comer, pero pica un poco de fruta unas 2 horas antes para comer de manera inteligente.



Bájale al alcohol:



El alcohol es el mayor desperdicio de nuestro consumo calórico. Sin mencionar toda la comida que comerás al día siguiente para combatir la cruda. Mi recomendación es que tomes un vaso de agua por cada vaso de alcohol para minimizar las toxinas que llegarán al hígado.



Usa platos pequeños:



Entre más pequeño sea el plato, más grande parecerá la porción. Si haces esto, podrías sentirte llena mucho antes de tiempo. Así evitas el consumo calórico y no terminarás sintiéndote llenísima y culpable.



Disfrútalo:



Si ganas 1 o 2 kilos… no es el fin del mundo. No dejes que te deprima o te desmotive a seguir con tus metas para el próximo año. Tu mejor decisión sería seguir con tus planes fitness lo más pronto posible y bajar esos kilitos de más.