Cinco datos que debes saber sobre Van Gogh

El pintor post impresionista Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 y murió unas décadas después, en 1890. Y aunque en vida su obra no fue reconocida, en la actualidad es reconocido como uno de los grandes maestros de la historia del arte del siglo XIX.



Sin embargo las obras del artista no han sido lo único que han dado de qué hablar, pues también diversos episodios de su vida han causado polémica.



A continuación te contamos cinco datos sobre van Gogh.



1. Pobreza



Vincent van Gogh literalmente entregó su vida al arte pese a las dificultades que tuvo para vender sus obras. Esto fue gracias fue gracias al apoyo económico que le brindó su hermano menor Theo, quien era un comerciante de arte.



2. El mito de su oreja



La historia sobre que Van Gogh cortó el lóbulo de su oreja ha causado polémica. Hay quienes aseguran que el artista habría hecho la amputación tras una fuerte discusión con el también pintor Paul Gauguin. No obstante, también proponen que el artista tomó esa decisión al saber del matrimonio de su hermano, pues temía que lo dejara de apoyar.



3. ¿Entregó su oreja a una prostituta?



Otra historia que ha caído en las creencias, pues recientemente se dio a conocer que el artista no envío precisamente su oreja a una prostituta, sino la habría enviado a una joven entre 18 y 19 años llamada Gabrielle Berlatier, quien era empleada doméstica en un burdel.



4. En vida vendió una obra



Y fue la artista Anna Boch quien pagó 400 francos, que equivaldría algo así como a 710 euros, por la obra "El viñedo rojo", óleo creado a principios de 1888, dos años antes de su muerte.



5. Su tumba necesita de una restauración urgente



La tumba en la comunidad de Auveurs-sur-Odise, donde el artista vivió sus últimos 70 días de vida, está desgastada tras una tormenta violenta en 2015. Sus restos descansan junto a los de su hermano Theo van Gogh.