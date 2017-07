El dinero sí compra la felicidad, si lo utilizas para comprar tiempo

(Tomada de la Red)

Por años se ha discutido que tener dinero no es equivalente a ser feliz, e incluso se ha descubierto a partir de cierta cantidad el dinero ya no brinda satisfacción alguna. Pero ahora, un nuevo estudio sugiere que hay una forma en que lo puedes gastar que en definitiva te dará satisfacción y esta es si lo utilizas para comprar tiempo libre – es decir pagar para delegar tareas como cocinar, hacer las compras o limpiar.



El estudio, liderado por la Escuela de Negocios de Harvard, examinó a más de 6,000 adultos en EUA, Canadá, Dinamarca y los Países Bajos, a quienes les preguntaron cuanto dinero gastaban al mes para comprar tiempo libre. Además midieron su satisfacción de vida y contestaron preguntas acerca de sus emociones con respecto al estrés con el tiempo, indica Muy Interesante.



Los encuestados que admitieron gastar más dinero en compras para ahorrar tiempo reportaron una mayor satisfacción en la vida en general.



Sabemos lo que estas pensando, seguramente las personas a las que entrevistaron eran ricas, pero los resultados mostraron que las compras relacionadas con tener más tiempo tuvieron una correlación con menos estrés relacionado por el tiempo y más emociones positivas a lo largo de un amplio rango de sueldos, ocupaciones y países.



Para probar si comprar tiempo en realidad causaba una mayor felicidad, los investigadores también llevaron a cabo un experimento de camp. Se le asigno de forma aleatoria a 60 adultos gastar $40 dólares en compras que ahorran tiempo en una semana y otros $40 dólares en compras materiales la siguiente semana. Los resultados revelaron que los participantes se sintieron más felices cuando gastaron en su tiempo que en cosas materiales.



A pesar de los beneficios, a los investigadores les sorprendió que muy pocas personas elegían gastar su dinero en comprar que les daban más tiempo libre en su día a día. Incluso en una muestra de 850 millonarios que fueron encuestados, casi la mitad reportó no gastar dinero en tercerización.



Un estudio previo, ya había mostrado que para ser feliz tomar en cuenta tu tiempo es más importante que el dinero, pero este nuevo estudio nos muestra que en ocasiones puedes creer que vale la pena ahorrarte ese presupuesto que destinarías a comprar algunos servicios, sin embargo puedes estar sacrificando algo más importante que el dinero y es tu bienestar y tranquilidad.



Los resultados fueron publicados en el diario Proceedings of the National Academy of Sciences.