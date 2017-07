Captan en video a uno de los tiburones más raro en el mundo

(Tomada de la Red)

La turista Penny Bielich ha logrado filmar uno de los escualos más raros del mundo: el tiburón de boca ancha, informa 'The Daily Mail'. La mujer estaba buceando este martes en la isla de Komodo, Indonesia, cuando avistó esta elusiva criatura marina de la que se conoce muy poco.De acuerdo con el diario, desde su descubrimiento en 1976 hubo tan solo 63 avistamientos del animal.En la grabación se ve cómo el tiburón nada serenamente acercándose a Penny Bielich. Su característica boca abierta se observa con bastante claridad.Esta especie, que alcanza un tamaño de hasta 5 metros de largo, no representa ningún peligro para los humanos.La turista no pudo contener su entusiasmo por este impresionante encuentro, y escribió en su cuenta de Instagram: "¡Un tiburón de boca ancha! Tuve el privilegio de ver esta magnífica criatura ―que solo fue observada 63 veces― con Heikki Innanen [su compañero de aventura] Ahora 64".