Qué ocurriría en el planeta si el hombre consigue extinguir a todas las especies de mosquitos

A muy poca gente le gustan los mosquitos, aunque la mayoría no saben que realmente se refieren a algunas especies de las más de 3.000 existentes. Por eso, cuando se habla de “extinguir” de una vez por todas al insecto “vampírico”, igual no es tan buena idea. ¿Qué ocurriría si mañana dejaran de existir?De esto va precisamente la pieza de los chicos de SciShow, quienes pasan a desgranar a través de los diferentes estudios científicos el hipotético escenario de un planeta Tierra donde los insectos han pasado a mejor vida dejando de ser un “problema” para los humanos.Sin embargo, y como decíamos al comienzo, cuando se habla de los mosquitos generalmente se habla de unos cientos de especies, y existen más de 3.000 que no “pican” al hombre. De hecho, se trata de unos insectos que han estado en la Tierra mucho antes que nosotros, y que han sobrevivido millones de años, por lo que su extinción sin más supondría acabar con especies que no afectan a los humanos.Dicho esto, si mañana el hombre fuera capaz de matar a todos los mosquitos del planeta, ¿sería tan malo para la Tierra?Algunos científicos dicen que no, que si los mosquitos desaparecieran la mayoría de los ecosistemas sanarían bastante rápido, y otros organismos llenarían las lagunas que estos dejarían. Sin embargo, otros investigadores argumentan que las especies de mosquito sí cumplen importantes roles ecológicos.Un ejemplo: los mosquitos que viven en el Ártico de Canadá y Rusia. Estos insectos vuelan en densos enjambres y maquinan una gran parte de la biomasa de allí. También polinizan las plantas árticas y son una importante fuente de alimentos para las aves migratorias.Por tanto, eliminando a estos tipos, u otras especies similares más al sur que son alimento para peces, aves y otros insectos, se podría enviar una especie de onda expansiva a través ecosistemas, poniendo en peligro en última instancia a muchas otras plantas y animales, indica Informe21 Además, se sabe que las especies son vectores, o portadores, de los peores virus y parásitos que pueden infectar a los humanos, así que muchos investigadores se han estado enfocando específicamente en estas especies.Otro ejemplo: el género Aedes, que transmite muchas de las enfermedades más horribles. Uno particularmente desagradable es el Aedes aegypti, que es el principal vector para la Fiebre Amarilla, Dengue, Chikungunya y virus Zika. A. aegypti no es solo una plaga, es una de las plagas más importantes desde el punto de vista médico. Por esta razón, es el foco de muchos experimentos recientes en la erradicación dirigida del mosquito.Sin embargo, algunas de las investigaciones más prometedoras no buscan matarlos directamente, en su lugar, buscan modificarlos genéticamente. En el año 2015, una compañía británica llamada Oxitec creó mosquitos A. aegypti macho con un gen autolimitado, lo que básicamente significa que el gen puede evitar que sus células funcionen normalmente.Cuando estos mosquitos genéticamente modificados se lanzaron y se aparearon con las hembras en la naturaleza, el gen se transmitió a su descendencia. Esos descendientes no pudieron desarrollarse apropiadamente y murieron antes de convertirse en adultos. Si no hay mosquito adulto significa que no hay transmisión de la enfermedad.Del mismo modo, un equipo de científicos en California insertó genes modificados en una especie de los mosquitos anofeles, que son vectores del parásito que causa la malaria. ¿Qué ocurrió? Que los genes modificados causaron que los mosquitos mataran a los parásitos causantes de la malaria que viven dentro de ellos, y lo hicieron antes de que pudieran transmitirlos a humanos.Y no solo eso, como beneficio adicional, estos parásitos que destruyen los genes están diseñados para pasar al 99.5% de la descendencia de los mosquitos. Dicho de otra forma, esta especie sería incapaz de transmitir Malaria, y la misma tecnología se podría aplicar a otras especies de mosquitos y otros parásitos y virus, como el Zika.Visto en conjunto, si eres de los que siempre pensó en aniquilar al mosquito, quizás ahora no lo tengas tan claro. Posiblemente, matarlos a todos sea más dañino que convivir con ellos, y con alguna que otra picadura.