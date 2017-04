¿Sabías que? Los japoneses son las personas más saludables

(Tomada de la Red)

Todos queremos que nuestros hijos estén sanos y felices, pero la comida se ha convertido en un campo de batalla para muchas familias y una fuente de confusión y controversia en los medios de comunicación.



De acuerdo con los resultados de un importante estudio de salud mundial publicado en The Lancet, los niños nacidos en Japón, viven una vida más larga y más saludable gracias al estilo de vida que llevan y sus patrones de alimentación son una gran razón.



Porque incluso mientras la obesidad de la niñez y la incidencia de la diabetes se disparan alrededor del mundo, los niveles japoneses de la obesidad de la niñez han sido históricamente mucho más bajos. ¿Cuáles son sus secretos? ¡Aquí te los decimos!



Haz comidas más satisfactorias



La comida japonesa ofrece un paquete de alta calidad de nutrientes. No tienes que comer alga marina, sushi y tofu siempre, simplemente ajusta tus hábitos alimenticios en dirección más sana.



Sirve más alimentos a base de plantas como frutas, verduras, frijoles, granos enteros y grasas saludables, como los pescados ricos en omega 3 saludables para el corazón y menos alimentos procesados ​​con azúcares y sal.



Este patrón de alimentos es relativamente bajo en calorías, rico en nutrientes. Un secreto: la base japonesa de comidas por defecto es el arroz, mucho más que el pan o la pasta.



Prueba comida nueva



Los gustos y disgustos de los niños cambian con el tiempo, y los padres pueden guiarlos suavemente hacia patrones más saludables simplemente exponiéndolos a una amplia variedad de opciones y poniendo un ejemplo.



Y si eres de esas personas quisquillosas para la comida, trata de preparar los alimentos que no te gustan diferente y verás que empezarás a amarlos.



Reequilibra tu plato con porciones de estilo japonés



La mayoría de nosotros sabemos que el tamaño de las comidas en un restaurante tiene un súper tamaño fuera de control, pero eso sólo debe de existir ahí. ¿Cómo puedes normalizar las porciones? Simplemente sirve tus comidas en platos más pequeños, y en otro la ensalada.



La idea de utilizar platos más pequeños está cobrando impulso en varias organizaciones de investigación dietética.