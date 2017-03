Dormir con 'ruido rosa' mejora la memoria

(Tomada de la Red)

¿Es el ruido rosa el nuevo ruido blanco? Esto es lo que parece indicar una investigación llevada a cabo por expertos del departamento de neurología de la Northwestern University Feinberg School of Medicine de Illinois (Estados Unidos) en la que el ruido rosa fue mucho más efectivo para la memoria que el conocido como ruido blanco.





Qué es el ruido blanco



De acuerdo con la Fundación Nacional del Sueño, el ruido blanco es cualquier sonido constante y aleatorio -que enmascara otros sonidos- durante toda la noche que nos ayuda a dormir; así, ruido blanco podría ser el sonido de un ventilador, de un purificador de aire, las olas del mar, la lluvia... su espectro es plano en frecuencia y no tiene ninguna característica especial.



Qué es el ruido rosa



El ruido rosa tiene menos amplitud para las altas frecuencias. La idea es que el sonido decae según sube la frecuencia; esto es, su densidad espectral es inversamente proporcional a la frecuencia. Así, un ejemplo de ruido rosa podría ser el sonido de la lluvia que previamente hemos pasado por un filtro para quitarle de manera gradual las altas frecuencias, siendo un sonido más equilibrado y natural.



Desarrollo del experimento



El pequeño estudio incluyó a 13 adultos mayores con una edad promedio de unos 75 años de edad, quienes pasaron dos noches consecutivas en un laboratorio de sueño. Durante una de esas noches, los participantes escucharon ruido rosa a través de los auriculares (sonidos continuos pero que decaían progresivamente en altas frecuencias). Su memoria se evaluó ambas noches a través de una prueba antes de acostarse y otra justo después de despertarse al día siguiente. Los resultados revelaron que el ruido rosa no solo ayudó a que los voluntarios tuvieran un sueño más profundo, sino que los que lo escucharon tenían mejor memoria que los sujetos de control.





La eficacia del ruido rosa se basa en el tiempo, según explica la investigadora Phyllis Zee, líder del trabajo. El sonido fue manipulado a través de los auriculares cuando los sujetos estaban en la fase de sueño lento y profundo. Según los autores, a pesar de los resultados, se trata de una muestra pequeña y se deben hacer más pruebas para determinar los efectos a largo plazo de usar el ruido rosa para aumentar la memoria y mejorar el sueño.